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ضمن الموجة 15 لإزالة التعديات..

صور.. إزالة 21 حالات تعدى بالنواصر بمساحة 790م2 جنوب الأقصر

الأحد، 09 فبراير 2020 09:34 ص
صور.. إزالة 21 حالات تعدى بالنواصر بمساحة 790م2 جنوب الأقصر إزالة تعديات على الأراضى الزراعية بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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قاد رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا برئاسة محمد سيد سليمان، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة فى منطقة النواصر التابعة لمجلس قروى كومير، وذلك فى إطار تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، واستكمالاً لأعمال تنفيذ الموجة الـ 15 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالمحافظة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية.

ومن جانبه قال المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، إن مجهودات تلك الحملة أسفرت عن إزالة الأعمال المخالفة لعدد 21 حالات تعدى بمساحة 790م2 متعدية على أراضى أملاك دولة، ومنها أرض مخصصة لصالح مدرسة إسنا الثانوية الزراعية عبارة عن أسوار وحظائر و"عشش" ومبانى عشوائية متنوعة، حيث شارك فى الحملة نائب رئيس المركز عبد الرحيم طايع، ومختصى الإدارة الهندسية وأملاك الدولة وقسم الإشغالات، ورئيس قرية النجوع . ومسئول المتابعة الميدانية بالمحافظة . ومسئول أملاك الدولة الخاصة بالمحافظة، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقيادة مساعد مدير الأمن لفرقة الجنوب اللواء طارق داوود، والعميد إيهاب عبد العظيم مأمور مركز شرطة إسنا، والرائد أحمد العيوطى رئيس مباحث مركز شرطة إسنا.

ومن جانبه أكد رئيس مركز ومدينة إسنا محمد سيد سليمان، أن موجة الإزالات مستمرة لاسترداد أراضى الدولة وفرض هيبة القانون، والقضاء على ظاهرة التعدى على أراضى الدولة بكافة أنواعها وبجميع جهات ولايتها، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق بين كافة الأجهزة المعنية وقوات الأمن لتنفيذ وازالة التعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالمضى قدما فى الحفاظ على أراضى الدولة واسترداد حق الشعب.

إزالة 21 حالات تعدى بالنواصر بمساحة 790م2 جنوب الأقصر (1)
إزالة 21 حالات تعدى بالنواصر بمساحة 790م2 جنوب الأقصر

 

إزالة 21 حالات تعدى بالنواصر بمساحة 790م2 جنوب الأقصر (2)
جانب من حملات ازالة التعديات بالموجة 15 بمدن الأقصر

إزالة 21 حالات تعدى بالنواصر بمساحة 790م2 جنوب الأقصر (3)

مدينة إسنا تواصل حملات إزالة التعديات على أراضى الدولة

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