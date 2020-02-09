صور.. أول صور لمدرسة الطفل مصطفى ضحية الإهمال بالشرقية.. بدون سور

حصل "اليوم السابع" علي صور لمدرسة أبوطوالة للتعليم الأساسي بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وتبين أنها بدون سور، مما يسهل خروج التلاميذ أثناء اليوم الدراسى، وعدم القدرة على السيطرة عليهم.

البداية كانت تلقي اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطار من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوفاة " مصطفي ع م" 11 سنة بالصف الخامس الإبتدائي، مقيم قرية أبوطوالة، أثناء عودته من المدرسة والسير بالطريق صدمته سيارة محملة بماتور مياه، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 8582 لسنة 2020 منيا القمح.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة منيا القمح، برئاسة الرائد محمد فؤاد، رئيس المباحث، وبالتنسيق مع العقيد محمود مرسي، مأمور المركز من ضبط قائد السيارة والتحفظ علي السيارة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته لنيابة منيا القمح، للتحقيق برئاسة أحمد أبوزيد، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، وصرحت النيابة بدفن الطفل.

قال رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، اليوم، إنه تم فتح تحقيق من جانب إدارة منيا القمح التعليمية، في واقعة مصرع تلميذ بالصف الخامس الإبتدائي، بمدرسة أبوطوالة للتعليم الأساسي، أثناء خروجه فترة الفسحة لإحضار سندوتش.

وأضاف وكيل الوزارة، في تصريح لـ" اليوم السابع" أن التلميذ خرج لإحضار سندوتش من منزله وصدمته السيارة أمام المنزل، وإن التحقيق يجري حاليا مع إدارة المدرسة، وأعرب عن خالص تعازيه لأسرة التلميذ.

يذكر أنه إلتزم مليون و133 ألف طالب وطالبة علي مستوي 20 إدارة تعليمية في 3060 مدرسة علي مستوي محافظة الشرقية، في اليوم الأول من النصف الدراسي الثاني، وأكد رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم انه وتم التنبيه علي مديري الإدارات التعليمية بضرورة تهيئة الأجواء الملائمة أمام الطلاب وتجهيز الكتب الدراسية ومراعاة سد العجز بالمدارس وتوفير المطهرات والمنظفات والتهوية الجيدة للحد من الأمراض المعدية مع نشر الإجراءات الوقائية في لوحة الإعلانات المدرسية للحفاظ علي الصحة العامة الطلاب .

وكان هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الطلاب والمعلمين والعاملين بالتعليم، ببداية النصف الثاني من العام الدراسي الجديد، متمنياً التوفيق لأبنائنا الطلاب في جميع مراحل التعليم المختلفة والحصول على الدرجات النهائية في المواد الدراسية وتحقيق المراكز الأولى .

وأصدر تعليمات مشددة علي مديرية التربية والتعليم، بضرورة الانتهاء من جاهزية المدارس بمختلف الإدارات التعليمية لاستقبال الطلاب وتهيئة الأجواء المناسبة أمامهم لانتظام اليوم الدراسي وتحقيق أعلى الدرجات، وبضررة تواجد الزائرة الصحية، وفحصها المستمر للطلاب بالأخص في المرحلة الابتدائية، وسرعة إسعاف أي حالة مرضية، ومنح إجازات لأى طالب يتعرض لأزمة مرضية.

وجه المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم بمتابعة مديري الإدارات التعليمية وتفعيل دور لجان المتابعة الميدانية للتأكد من تواجد أعضاء هيئة التدريس بمقر عملهم ولتحقيق الانضباط في العمل.

كما أصدر محافظ الشرقيه تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالاهتمام بأعمال النظافة بمحيط المدارس وعدم السماح بتواجد الباعة الجائلين أمام أسوار المدارس والتنسيق مع إدارات المرور لتحقيق السيولة المرويه المطلوبة.

وأشار إلى أن المحافظة حققت إنجاز كبير في خطة انشاء و تطوير المدارس ، خلال عام ، إستعداداً لإستقبال النصف العام الدراسي الثاني، للقضاء على نظام الفترتين ولتقليل الكثافة الطلابية في الفصول، وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.