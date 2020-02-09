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خالد صلاح
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شركات يابانية كبرى تؤجل استئناف أعمالها فى الصين بسبب فيروس كورونا

الأحد، 09 فبراير 2020 03:15 م
شركات يابانية كبرى تؤجل استئناف أعمالها فى الصين بسبب فيروس كورونا الفريق الطبى لمكافحة كورونا
طوكيو(أ ش أ)

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لم يقتصر تأثير فيروس كورونا، الذى يجتاح الصين، على قطاع الصحة فقط بل امتد تأثيره أيضا إلى الصناعة، وخاصة نشاط المصانع اليابانية الكبرى، إذ أدى انتشار الفيروس الكبير والمفاجئ إلى عرقلة عملياتها داخل الصين، وقرر عملاق السيارات اليابانية "تويوتا" تمديد تأجيل استئناف عملياته في البلاد بأربعة مدن، من بينها تيانجين وجوانزو، وذلك حتى 16 فبراير المقبل.

وأوضحت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم الأحد، أن "هوندا" بدورها أعلنت تأجيل إعادة فتح مصنعها بمدينة "ووهان"، مركز انتشار المرض، حتى 17 فبراير الجاري على الأقل.. كما أجلت "ميتسوبيشي" إعادة فتح مصنعها في مدينة "فوزهو" إلى الموعد ذاته.


وفي ظل حالة الترقب التي تلقي بظلالها على الحركة الصناعية والتجارية، قرر عدد آخر من المصانع الكبرى، من بينها "هوندا موتورز" وعملاقي الإلكترونيات "سوني" و"شارب"، استئناف الإنتاج بمصانعها على مراحل تبدأ من غد الاثنين، مع مراقبة مدى تجاوب السلطات الصينية ونسبة انتظام العمالة.

ورغم ذلك، إلا أنه لا تزال هناك مخاوف بشأن إذا ما كانت عمليات التصنيع ستعود لمعدلاتها الطبيعية وإذا ما كانت ستتوفر الإمدادات ولوازم عمليات التصنيع، وكذلك بشأن سير عمليات التصنيع داخل اليابان، حيث تعتمد المصانع بشكل كبير على القطع الواردة من الصين.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد، تسجيل 812 وفاة و37 ألفا و251 حالة إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا الجديد في شتى أنحاء البلاد، وذلك حتى نهاية يوم أمس.
 

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أنها تلقت تقارير عن 2656 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد، و89 حالة وفاة جديدة بنهاية يوم أمس، بواقع 81 حالة وفاة في مقاطعة هوبي وحالتي وفاة في مقاطعة خنان إلى جانب حالة وفاة واحدة في كل من خبي وهيلونغجيانغ وآنهوي وشاندونغ وهونان ومنطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ.
 

وأضافت اللجنة أن 6188 مريضا ما زالوا في حالة حرجة، وخرج 2649 شخصا من المستشفى بعد تعافيهم، فيما تم تعقب 371905 أشخاص كانوا على اتصال وثيق بالمصابين.
 

وتم حتى نهاية السبت، الإبلاغ عن 26 حالة إصابة مؤكدة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة بينها حالة وفاة واحدة، و10 حالات في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و17 حالة في تايوان، فيما خرج مريض في ماكاو ومريض في تايوان من المستشفى بعد شفائهما.
 

وأشارت اللجنة إلى أن الصين شهدت انخفاضا في حالات الإصابة المؤكدة الجديدة بالالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد خارج مقاطعة هوبي بوسط الصين (مركز تفشي الفيروس)، لليوم الخامس على التوالي، حيث تم الإبلاغ عن 509 حالات مؤكدة جديدة يوم السبت خارج مقاطعة هوبي.

 


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ووهان

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