سوبر كورة
Ads
الأحد، 09 فبراير 2020 03:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

سلطنة عمان تطلق طابعا بريديا تحت شعار "القدس عاصمة فلسطين"

الأحد، 09 فبراير 2020 02:09 م
سلطنة عمان تطلق طابعا بريديا تحت شعار "القدس عاصمة فلسطين" طابع بريد القدس عاصمة فلسطين
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أطلق بريد عُمان طابعا تذكاريا جديدا يحمل شعار "القدس عاصمة فلسطين"، دعما من سلطنة عُمان للقضية الفلسطينية.
 
وقالت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الأحد، يأتى إطلاق طابع البريد "القدس عاصمة فلسطين"، "إجلالاً وتقديراً لأحد المدن الأكثر قدسية في العالم العربي والإسلامي"​​​، ويحمل الطابع صورة لقبة الصخرة التي تعد أحد أهم المعالم المعمارية الإسلامية في البلدة القديمة للقدس.
 
 
وذكرت صحيفة الشبيبة العمانية، أن هذه الخطوة جاءت بهدف التأكيد على دعم العالم العربي للقضية الفلسطينية ضمن التعاون المشترك مع اللجنة العربية الدائمة للبريد التي تم تأسيسها بواسطة جامعة الدول العربية في عام 1954م.
 
ويتوفر الطابع الآن ويحمل صورة لقبة الصخرة المشرفة التي تعد أحد أهم المعالم المعمارية الإسلامية في البلدة القديمة للقدس، كما يتزين الطابع بعلم دولة فلسطين وحمامتي السلام بلونهما الأبيض.
 
 
وتعليقاً على ذلك، قال عبد الملك البلوشي، الرئيس التنفيذي لبريد عُمان: "تُعد عُمان في طليعة الدول الداعمة للقضية الفلسطينية، وجاء إطلاقنا لهذا الطابع الجديد لكي يصور جمال وروعة قبة الصخرة بتصميمها المعماري المبهر ولكي يكون بمثابة رسالة موحدة للعالم أجمع نؤكد من خلالها أن القدس عاصمة فلسطين".
 
وأضاف : "نأمل أن يحظى هذا الطابع بقبول جميع المهتمين بالإرث الثقافي والتاريخي لمدينة القدس وأن يكون بمثابة رسالة سلام للعالم أجمع نعبر من خلاله عن تمنياتنا القلبية بمستقبل أفضل سمته الحرية للشعب الفلسطيني الشقيق".
 
 
جدير بالذكر، أن الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مؤخرا، لتسوية الصراع بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى تستثني مدينة القدس الشرقية المحتلة من أراضي الشعب الفلسطينى، وتقترح بدلا من ذلك إقامة عاصمة لفلسطين في إحدى القرى الفلسطينية القريبة من القدس.

 


القدس

فلسطين

طابع بريد

القدس عاصمه فلسطين

القضيه الفلسطينيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

قاضى قضاة فلسطين: لن نقبل الخطة الأمريكية للسلام ولن نفرط بذرة من تراب القدس

الجمعة، 07 فبراير 2020 05:08 م

استنفار أمنى لقوات الاحتلال بالقدس خشية وقوع مواجهات عقب صلاة الجمعة

الخميس، 06 فبراير 2020 10:04 م

الحكومة الفلسطينية: لن نقبل بمقايضة القدس بالأموال والتجارة بحقوق الشعب

الأربعاء، 05 فبراير 2020 06:20 م

"أردوغان المزايد على القضية الفلسطينية".. الرئيس التركى زعم أن القدس عاصمة لإسرائيل ويدعى دفاعه عن الفلسطينيين.. وتركيا تقيم معرضا لمنتجاتها فى تل أبيب.. وارتفاع عدد السائحين الإسرائيليين لإسطنبول

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 04:00 ص

قرأت لك.. "تاريخ فلسطين الحديث" قبل الاحتلال الإسرائيلى كيف كانت القدس

الإثنين، 03 فبراير 2020 07:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. هل يفكر الأهلي فى ضم أحمد الشناوى حارس بيراميدز؟

س و ج.. هل يفكر الأهلي فى ضم أحمد الشناوى حارس بيراميدز؟

مقاطعة صينية تعرض 142 دولارا لكل مصاب بارتفاع حرارة يسلم نفسه للمستشفى

مقاطعة صينية تعرض 142 دولارا لكل مصاب بارتفاع حرارة يسلم نفسه للمستشفى

أخبار مصر اليوم .. انطلاق قمة الاتحاد الأفريقى برئاسة السيسى

أخبار مصر اليوم .. انطلاق قمة الاتحاد الأفريقى برئاسة السيسى

السيسى يدعو لقمة بالقاهرة لبحث إنشاء قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب

السيسى يدعو لقمة بالقاهرة لبحث إنشاء قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب

سوبر كورة.. إبراهيم نور الدين يتهم 4 لاعبين ببيراميدز بمحاولة الاعتداء عليه

سوبر كورة.. إبراهيم نور الدين يتهم 4 لاعبين ببيراميدز بمحاولة الاعتداء عليه

"سبوع" كيان محمد صلاح فى نجريج أم ليفربول؟

"سبوع" كيان محمد صلاح فى نجريج أم ليفربول؟

هيئة الاستعلامات: 10 قمم عالمية بـ4 قارات دافع فيها الرئيس عن حق أفريقيا فى السلام والتنمية

هيئة الاستعلامات: 10 قمم عالمية بـ4 قارات دافع فيها الرئيس عن حق أفريقيا فى السلام والتنمية

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى: السيسى قام بعمل عظيم خلال رئاسته للاتحاد

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى: السيسى قام بعمل عظيم خلال رئاسته للاتحاد

كريم حسن شحاتة: مستمر فى عملى بقناة الزمالك ولم يخطرنى أحد برحيلى

كريم حسن شحاتة: مستمر فى عملى بقناة الزمالك ولم يخطرنى أحد برحيلى

ليلة كبار أوروبا.. عودة ريال مدريد وبرشلونة لسباق الدورى الإسبانى بعد صدمة الكأس.. ديربى مثير بين الإنتر وميلان.. وشكوك حول مشاركة إبراهيموفيتش.. قمة ألمانية بين البايرن ولايبزيج.. ومانشستر سيتى يستضيف وست هام

ليلة كبار أوروبا.. عودة ريال مدريد وبرشلونة لسباق الدورى الإسبانى بعد صدمة الكأس.. ديربى مثير بين الإنتر وميلان.. وشكوك حول مشاركة إبراهيموفيتش.. قمة ألمانية بين البايرن ولايبزيج.. ومانشستر سيتى يستضيف وست هام

شاهد فى دقيقة.. كشف حساب مواجهات الزمالك والإسماعيلى قبل الصدام رقم 106

شاهد فى دقيقة.. كشف حساب مواجهات الزمالك والإسماعيلى قبل الصدام رقم 106

الإدارية العليا تفصل مدرسا بالإسكندرية تحرش بـ120 تلميذة بالسادس الابتدائى

الإدارية العليا تفصل مدرسا بالإسكندرية تحرش بـ120 تلميذة بالسادس الابتدائى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة