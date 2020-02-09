سقوط عنصرين إجراميين كونا تشكيلا عصابيا لسرقة المساكن بالمعصرة

كتب عبد الرحمن سيد – سليم على

القى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، القبض على عنصرين إجراميين كونا تشكيل عصابى لسرقة المساكن بالمعصرة، وتحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار تكثيف جهود أجهزة وزارة الداخلية، بشأن ما تبلغ لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة، من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم، بإكتشافه كسر شباك الشقة سكنه وسرقة بعض الأجهزة والمقتنيات والأدوات من داخلها ولم يتهم أحد بإرتكاب الواقعة.

وتوصلت الجهود التى أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطلين "لهما معلومات جنائية")، وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الشباك" بإستخدام أجنة حديدية ضُبطت بحوزتهما، وأضافا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقات المساكن بذات الأسلوب، وإرتكابهما 3 حوادث سرقة، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمسكنهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وعلى جانب آخر، نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، من ضبط تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص تخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه بالنزهة، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطاراً مفادة أثناء مرور قوة أمنیة من مباحث قسم شرطة النزھة بشارع عبد الحمید بدوي بشیراتون ، اشتبھ في سیارة " أجرة " میكروباص بدون لوحات خلفیة یستقلھا شخصان أمكن استیقافھا وضبط مستقلیھا , وتبین أنھما كلا من "ك.ع" ، 35 سنة،سائق المرج والمطلوب التنفیذ علیھ في القضیة رقم 12963 لسنة 2016م العبور قلیوبیة " سرقة ، والمقضي فیھا بالحبس 6 شھور و"ع.ا" ، 23 سنة، سائق والسابق اتھامھ فى القضیة 34621 لسنة 2016م المرج " بلطجة " اثناء استقلالھما السیارة رقم ق ن ل 1957 أجرة میكروباص ماركة كینج لونج " قیادة المتھم الثاني " ویعمل علیھا كسائق وبحوزتھما فرد خرطوش ، 4 سلاح ابیض " مطواة ، سكین ".

وبمواجھتھما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بتكوینھما تشكیلاً عصابیاً تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنین كرھاً عنھم تحت تھدید الأسلحة الناریة والبیضاء المضبوطة بحوزتھما، وعقب استقلالھم السیارة المضبوطة صحبة المتھمان بدعوى توصیلھم بالاشتراك مع كلا من "م.ا" ، 24 سنة، عاطل ، "ا.س"30 سنة عاطل، باستھدافھما وتمكن النقیب حامد عادل حامد، الضابط بوحدة مباحث القسم وبصحبتھ القوة المرافقة من ضبطھما وبمواجھتھما بما جاء بأقوال المتھمان الأول والثاني أیداھا بتطویر مناقشتھما اعترفا بارتكاب عدد 4 حادث سرقة بذات الأسلوب.

وتم بإرشادھم ضبط المسروقات المستولي علیھا بمسكنھم وباستدعاء المجني علیھم تعرفوا علي المضبوطات واتھموھم بسرقتھم بالإكراه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النیابة العامة التحقیق.