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سفير أمريكا بإسرائيل: اتخاذ تل أبيب خطوات لضم أراض يهدد خطة ترامب للسلام

الأحد، 09 فبراير 2020 12:18 م
سفير أمريكا بإسرائيل: اتخاذ تل أبيب خطوات لضم أراض يهدد خطة ترامب للسلام الضفة الغربية وجيش الاحتلال
رويترز

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قال السفير الأمريكى إلى إسرائيل ديفيد فريدمان اليوم الأحد، إن اتخاذ اسرائيل لخطوات أحادية لضم أراض بالضفة الغربية سيخاطر بخسارتها دعم الولايات المتحدة لتلك الخطط.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو قد قال أمس السبت، إن إسرائيل بدأت فى رسم خرائط لأراضى الضفة الغربية المحتلة التى سيجرى ضمها وفقا لخطة السلام التى اقترحها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وكتب فريدمان على تويتر "رؤية الرئيس ترامب للسلام هي نتاج أكثر من ثلاث سنوات من المشاورات الوثيقة بين الرئيس ورئيس الوزراء نتنياهو وكبار المسؤولين في البلدين".

وأضاف "على إسرائيل أن تستكمل عملية رسم الخرائط في إطار لجنة إسرائيلية أمريكية مشتركة. أى إجراء من جانب واحد قبل استكمال العملية من خلال اللجنة سيهدد الخطة والاعتراف الأمريكي".

وقال نتنياهو لمجلس وزرائه اليوم الأحد "الاعتراف (الأمريكي) هو أهم شيء ولا نريد أن نجازف بذلك".

 


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امريكا

ديفيد فريدمان

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خطة ترامب للسلام

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