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زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب بابوا غينيا الجديدة

الأحد، 09 فبراير 2020 09:01 ص
زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب بابوا غينيا الجديدة مقياس ريختر
رويترز

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قالت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية اليوم الأحد، إن زلزالا بلغت قوته 6.2 درجة وقع على بعد 122 كيلومترا جنوبي كوكوبو في بابوا غينيا الجديدة. وأضافت الهيئة أن الزلزال وقع على عمق حوالي 31.3 كيلومتر.

وفى وقت سابق كان قد وقع زلزال بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر ضرب بابوا غينيا الجديدة، حيث أفادت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية أن مركز الزلزال وقع على مسافة 142 كيلومترا إلى الجنوب من جنوب غربي مدينة كوكوبو، بدولة بابوا غينيا الجديدة، ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، لم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

وكان زلزال بقوة 6.4 بمقياس ريختر ضرب جنوبي الفلبين، وأعلن المعهد الفلبينى لعلوم البراكين والزلازل، وفقا صحيفة "بيبول" الصينية، أن زلزال على عمق 47 كيلومتر، بقوة 6.4 بمقياس ريختر، ضرب جنوبي الصين.

وكان زلزالا بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر، ضرب الساحل الشرقى لليونان، نهاية الشهر الماضى، وذكر المركز الأورومتوسطى لرصد الزلازل أن مركز الصدمات يقع على عمق 5 كيلومترات وعلى مسافة حوالى 100 كم شرق مدينة باتراس.

 


زلزال

هيئة المسح الجيولوجى

بابوا غينيا الجديدة

كوكوبو

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