ربيع ياسين ورئيس جامعة سوهاج يوقدان "شعلة" الأسبوع الأول للجامعات المصرية.. صور

جاء إيقاد الشعلة وإفتتاح الفاعليات بحضور اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والدكتور عادل السيد مبارك رئيس جامعة المنوفية، والدكتور مصطفى عبدالنبي رئيس جامعة المنيا، واللواء عصام حسين نائب مدير أمن سوهاج، والدكتور محمد صبحي نائب رييس الاتحاد الرياضي للجامعات المصرية، والدكتور احمد عبدربه ممثل وزارة الشباب والرياضة ونواب رئيس الجامعة، والدكتور ابراهيم البرعي رئيس الإسبوع، والدكتور محمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة، والعمداء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب ووفود الجامعات المشاركة واللجنة المنظمة لفعاليات الإسبوع، وممثلين المجتمع المدني.

ومن جانبه أعرب الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج فى كلمته عن سعادته البالغة بجميع الحاضرين والمشاركين في الأسبوع القمي الأول للجامعات المصرية المقام في رحاب الجامعة، مستعرضاً نبذه عن التاريخ القديم والحديث للمحافظة ودورها التاريخي والتنويري عبر العصور، مؤكداً أن فعاليات الإسبوع تعد جانب من رسالة الجامعات المصرية في صورة انشطة طلابية، لتعزيز صفة الانتماء والوطنية لدى الشباب من الأجيال الحالية والمقبلة.

وذكر رئيس الجامعة أن الجامعة لم تدخر أدنى جهد في سبيل الإستعداد الذي يليق بقدر هذا اللقاء من حيث الإستقبال والإعاشة والتنظيم والحفاوة، موجهاً شكر وعرفان لكل القائمين على إنجاح هذه الملتقى من مختلف الجامعات المصرية بصفة عامة، ولكل منتسبي الجامعة بصفة خاصة وناشد وزير التعليم العالي شمول أسبوع الشباب القمي الثاني في العام المقبل على ورش عمل حول أفكار للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال.

وأشار أحمد عبدربه ممثل وزارة الشباب والرياضة إن اللقاء يأتي في إطار حرص الدولة على تنظيم انشطة رياضية بناءة، متمنيا نجاح فعاليات الإسبوع.

واكد الدكتور محمد صبحي أن الملتقى يعد ظاهرة تحدث لأول مرة على مستوى الجامعات المصرية، بمثابة رسالة للعالم ان مصر بلد الحضارة والسلام، مناشد رئيس الجامعة بأن يشمل الملتقى القمي الثاني أولياء أمور الطلاب، موجهاً شكر خاص للدكتور احمد عزيز للإنجازات الكبيرة المحققة بالحرم الجامعي الجديد.

ومن جانبه، قال الدكتور ابراهيم البرعي رئيس الإسبوع، ان فعاليات الإسبوع شارك فيها أكثر من ٥٠٠ فرد لتمثيل جامعاتهم في مسابقات رياضية وعلمية وثقافية واجتماعية، مشيرا أن ما يميز الملتقى انه يضم الثلاثة اضلاع للعملية التعليمية لأول مرة.

وقال الدكتور احمد عبد الله المشرف علي الاسبوع، ان حفل الافتتاح الذي اشرف عليه الدكتور محمد عبد المحسن، والدكتور احمد نور، واخرجه محمد الرزة، تخلله العديد من اللوحات الفنية المعبرة عن تاريخ مصر وتراثها منها اوبريت "رسالة سلام بكل لغات العالم" فكرة واخراج محمد الرز، وعدد من اللوحات الفنية المعبرة عن تاريخ وعظمة مصر والحفاظ على تراثها القديم منها استعراض الرقص بالعصا "التحطيب"، استعراض فنون القتال للجيش والشرطة، استعراض التنورة، استعراض صناعة الغزل والحرير بأخميم.