رئيس وزراء تايلاند: جندى قتل 26 شخصا خلال إطلاق نار عشوائى

رويترز

قال برايوت تشان أوتشا رئيس وزراء تايلاند، إن الجندى الذى أطلق النار بشكل عشوائى فى مدينة بشمال شرق البلاد وانتهى الأمر بمواجهته فى مركز تجارى مزدحم قتل 26 شخصا وأصاب ما لا يقل عن 52 آخرين. وأضاف أن الدافع وراء ذلك كان شعور الجندى بضغينة من صفقة أرض شعر أنه تعرض لخداع فيها. وسافر برايوت لمدينة ناخون راتشاسيما لزيارة الجرحى.

وقتل الجيش الجندى بعد حصار خلال الليل فى مركز تيرمينال 21 التجارى بالمدينة.

وكان شهود عيان قالوا إنهم سمعوا زخات أعيرة نارية من بنادق آلية فى الساعات الأولى من صباح الأحد، بالتوقيت المحلى فى مركز تجارى بشمال شرق تايلاند حيث تقول الشرطة إن جنديا يتحصن بداخله واقتحمت قوات الأمن المركز التجارى لإخراج مئات الأفراد الذين حوصروا داخله، ولم تعقب الشرطة بعد على إطلاق النار.