رئيس جامعة القناة تتابع اختبار مستوى إجادة اللغة الصينية وجهاز Gps بكلية الآداب.. صور

الإسماعيلية – فريق المحافظات

تفقدت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، اختبارHSKK,HSK بمعهد كونفشيوس لتحديد مستوى إجادة اللغة الصينية يرافقها الدكتور حسن رجب المدير التنفيذي المصري لمعهد كونفشيوس والدكتورة جو ينج المدير التنفيذي الصيني المعهد.

ويؤدي اليوم 130 طالب وطالبة الاختبار داخل 5 لجان، وأكدت الدكتورة ماجدة هجرس أن الجامعة قامت بإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان عدم تأثر سير العمليه التعليميه وضمان السلامة الصحية لجميع الطلاب مؤكدة على سلامة المعهد التامة.

كما حرصت على التقاط الصور التذكارية أمام اللافتتات التي تحمل الدعم المعنوي للصين في محنتها مؤكدة أن علاقات الجامعة والصين ممتده ومثمرة تم تتويجها بمشروعات عملاقة هي معهد كونفشيوس والكلية المصرية الصينية ومعهد الاستزراع السمكى.

وقام المعهد بإتباع كافه معايير السلامة الصحية وتعميم المعرفة وتعزيز الوعى بالفيروس وطرق الوقاية منه، ومراقبة وعزل الأشخاص الذين يظهر عليهم علامات الإصابة بالأنفلونزا، وقياس درجة الحرارة عند الدخول والخروج.

وأكدت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس انتظام العملية التعليمية من بداية أول أيام إستئناف الدراسة عقب نهاية إجازة نصف العام حيث قام اليوم الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب يرافقه الدكتور ماجد العزازي، عميد كلية التربية الرياضية بمشاركة طلاب كلية التربية الرياضية تحية العلم مع بداية الفصل الدراسي الجديد.

ووجه نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب كلمة شكر للطلاب المشاركين بالعرض الرياضي المتميز في الملتقى الرياضي الأول للطلاب الوافدين والذي استضافته الجامعة الاسبوع الماضي مشيرًا إلي أن طلاب الكلية كانوا أكبر مثال للانضباط والالتزام واللياقة وتميز الأداء ثم قام الطلاب بأداء تحية العلم والتمام بمشاركة وكلاء وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وتابع نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب جولته بتفقد سير العملية التعليمية داخل الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، حيث استقبله الدكتور أحمد فؤاد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وأكد الدكتور محمد شقيدف، على ضرورة الالتزام بجداول العملية الدراسية، متفقدًا معمل الميكانرونيك للفرقه الأولى وطلاب الفرقه الثانيه قسم الاتصالات.

وأكدت رئيس جامعة قناة السويس أن الجامعة على كامل استعدادها للفصل الدراسي الثاني، والاهتمام بتوفير الأجهزة التكنولوجية المساعدة فى تطوير العملية التعليمية المقدمة للطلاب.

وأشار الدكتور محمد شقيدف، إنه تم توفير جهاز GPS لقسم الجغرافيا وبرامح المساحة الحديثة ونظم المعلومات بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، وتابع إن هذة الأجهزة أصبحت ضرورة من ضرورات مراعاة سوق العمل الحالي في مختلف التخصصات.

وأوضح الدكتور عادل السعدني، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية إن جهاز GPS station الذي تم توفيره بالكلية يمتاز بدقة توقيع مكاني تصل إلي واحد ملليمتر، ويستخدم في أعمال الإنشاءات، وأعمال المساحة الجيوديسية الدقيقة التي تكلف الاخطاء البسبطة فيها ملايين الدولارات فضلا عن خسائر الأرواح.

وتابع أن الأجهزة الجغرافيا الحديثة إحدي ضرورات الرفع المساحي والتوقيع في المشاريع الكبري والتي يتدرب عليها طلاب برامج المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية، بينما GPS اليدوي أو Handel أن دقة توقيعه المكاني تصل إلي عشرات الامتار فضلًا عن برامج التطبيقات التي تقل الدقة المكانية فيها.



رئيس جامعة القناة تتابع اختبار مستوى إجادة اللغة الصينية



رئيس جامعة القناة تتابع اختبار مستوى إجادة اللغة الصينية