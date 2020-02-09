وأكد بينج أهمية مواصلة الصين لجهودها في تطبيق نتائج قمة بكين بصورة شاملة، للإسراع في بناء "الحزام والطريق" بجهود مشتركة من الجانبين، وتقديم مساهمة أكبر في تحقيق نهضة قارة أفريقيا مع جلب الفوائد للشعبين الصيني والأفريقي بصورة أفضل.