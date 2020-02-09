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رئيس البريد: تحويل مقر العتبة الرئيسى بالهيئة إلى متحف

الأحد، 09 فبراير 2020 06:37 م
رئيس البريد: تحويل مقر العتبة الرئيسى بالهيئة إلى متحف مقر بريد العتبة
كتبت هبة السيد

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قال عصام الصغير، رئيس الهيئة القومية للبريد، لـ"اليوم السابع"، إن الهيئة تعتزم تحويل مقرها الرئيسى فى العتبة إلى متحف، حيث يجرى العمل على قدم وساق للانتهاء من أعمال التطوير وافتتاحه للجمهور قريبا.
 
 
وتعمل الهيئة على نقل الموظفين داخل المبنى الرئيسى بالعتبة إلى مبنى رمسيس، اذ يتم تحويل المبنى بالكامل إلى متحف، وليس جزء منه، كما كان في السابق وفقا لما أكده مسؤول بالهيئة لليوم السابع.
 
 
ويعد مبنى البريد بالعتبة من أشهر المباني التراثية بمصر، ويوجد داخله تمثال للخديوى إسماعيل، كما يتضمن نجمتين الأولى بأعلى المبنى من الداخل والثانية في أرضية المبنى، وهذه النجمة هى مركز القاهرة ويبدأ من خلالها قياس المسافة من القاهرة الى المحافظات الأخرى.
 
 
وتعد الهيئة القومية للبريد من أعرق المؤسسات المصرية القديمة، حيث انتقلت ملكيتها من البوسطة الأوروبية إلى الحكومة المصرية فى 2 ينايرعام 1865، بقرار من الخديوي إسماعيل بعدما قام بشرائها لشعوره بأهمية البوسطة الأوروبية آنذاك، بسبب انتشار المراسلات الحكومية وايضا للأفراد، ويعتبر هذا اليوم يوما تاريخيا وعيدا للبريد كل عام.
 
 
كانت مكاتب البريد فى الماضى تقدم خدمات لبيع طوابع الملح والصودا وتذاكر الحجاج وتذاكر السفر والبواخر وسندات الدين وقسائم السندات وورق الدمغة، وأيضا خدمات التلغراف والتليفون نظير أجر يدفع لمصلحة التليفونات.
 
 
والقاهرة الخديوية، هي منطقة قلب القاهرة فى فترة الخديوى إسماعيل، وتبدأ من كوبري قصر النيل، حتى منطقة العتبة، بما حوته من دار للأوبرا  القديمة التى  احترقت فى عام 1971، ومبني للبريد، ومقر هيئة المطافئ، إلي جانب ما تفرع منها من شوارع وطرق.
 
 

أقسام المتحف

 
 
ومتحف البريد المصري هو متحف يحكى قصة الهيئة القومية للبريد منذ تأسسه وإلى الآن، وتعود فكرته إلى الملك فؤاد، وتحتوى على كنوز نادرة تعود بعضها لـ150 عاما، ويتضمن عدة أقسام منها القسم التاريخي و يحتوي على نماذج لتطور الكتابة والرسالات على مر العصور المختلفة، كـلوحة نارمر و محابر من الحقبة الفرعونية والحقبة الرومانية والحقبة القبطية.
 
 
ويتضمن المتحف أقسام منها لأدوات البريد وبه مجموعات متنوعة من الحقائب البريدية ومحافظ الطوابع والأختام القديمة والحديثة وصناديق خطابات آلية ويدوية، و قسم الملابس يحتوي على أنواع مختلفة من الملابس لكبار الموظفين ولرؤساء الأقسام والموزعين، و قسم الخرائط والإحصاءات و يحتوي على خرائط ورسومات بيانية وإحصائية تظهِر تطور أعمال المصلحة من مراسلات مسجلة أو عادية، ويظهر هذا القسم الطرود البريدية و قسم الطوابع يحتوي على مجموعات من الطوابع المصرية والأجنبية وألواح لصنع الطوابع.
 
 
كما يحتوى المتحف أيضا على مجموعة من النماذج التى تسرد خطوات العمل في صنع طوابع، ويضم تصنيفا فريدًا لمجموعات الطوابع، أما قسم البريد الجوي يحتوي على نماذج مختلفة من الحمام الزاجل ونماذج لبعض الطائرات من شركة الطرق الجوية الإمبراطورية وشركة خطوط الطيران الهولندية، ونموذج لأول خطاب ورد إلى الإسكندرية من لندن في 17 أغسطس 1929، وأول خطاب أُرسِلَ بالبريد الجوي.
 

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