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الأحد، 09 فبراير 2020 12:49 م
خالد صلاح
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دراسة: نصف حالات الإصابة بعدوى كورونا تحدث في فترة "حضانة المرض"

الأحد، 09 فبراير 2020 12:05 م
دراسة: نصف حالات الإصابة بعدوى كورونا تحدث في فترة "حضانة المرض" فيروس كورونا بالصين
أ ش أ

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كشفت دراسة أجراها مجموعة من الباحثين الجامعيين اليابانيين أن نصف حالات انتقال فيروس (كورونا المستجد) من شخص لآخر يعتقد أنها تحدث في فترة "حضانة المرض" لدى المريض الأول قبل أن تظهر عليه أى أعراض مرضية.

ودعا الفريق البحثي - بقيادة البروفيسور هيروشى نيكويرا - إلى اتخاذ إجراءات وقائية بجانب تدعيم نظام الرعاية الطبية في مواجهة الزيادة الحادة المحتملة فى عدد مرضى فيروس كورونا، بدلا من التركيز فقط على عمليات العزل كوسيلة لاحتواء انتشار المرض.


ووفقا للتقديرات الخاصة ب 26 حالة لانتقال المرض من شخص لآخر وفقا للحالات المعلن عنها فى 6 دول مثل الصين والتايلاند والولايات المتحدة اتضح أن حالة الإصابة بالعدوى فى الحالة الثانية للمتصلين بالمصابين الاوائل حدثت فى فترة زمنية أقل .


وعلى الرغم من أنه يعتقد أن متوسط فترة حضانة فيروس كورونا الذى تفشى انطلاقا من مدينة ووهان الصينية تبلغ نحو خمسة أيام ، ووجد الباحثون أن المرضى فى الحالات الثانية فى أكثر من نصف الحالات الخاضعة للبحث وعددها 26 ظهرت عليهم أعراض الالتهاب الرئوى فى غضون 5 أيام وهو ما يعنى أنهم أصيبوا بعدوى فيروس كورونا فى فترة حضانة المرض لدى من نقلها لهم من المرضى المتصلين بهم.


عدوى فيروس كورونا

فيروس كورونا

اعراض فيروس كورونا

اسباب عدوى كورونا

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