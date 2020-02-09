خرافات حول أسباب انتقال عدوى كورونا.. تعرف على أشهرها

فاطمة ياسر

مازال الخوف متمكن من العديد من الأشخاص بسبب انتشار فيروس كورونا الذي استمر فى انتشاره فى عدد من الدول، ومع تزايد معدلات الخوف من الإصابة بالفيروس انتشرت فى المقابل معلومات خاطئة وشائعات حوله وحول طرق الإصابة به .

وفقا للتقرير المنشور عبر موقع "menshealth"، لا يزال الخبراء لا يعرفون مدى سهولة انتشار المرض.

فيما يلي ثلاث خرافات زائفة، وربما خطيرة يمكن العثور عليها عبر الإنترنت حول فيروس كورونا، ومنها:

-يرتبط فيروس كورونا ببيرة كورونا

ازدادت عمليات البحث على الإنترنت عن "Coronavirus beer" ، وهي نوع من أنواع البيرة، حيث انتشرت مزحة أنها تزيد من فرص الإصابة بالفيروس، وأيضا أكدوا أنها تساعد في العلاج، وفي حقيقة الأمر ليس هناك أي صلة بين تناول بيرة كورونا، وبين فيروس كورونا.

-يمكن علاج فيروس كورونا من خلال تناول الثوم

نشر الناس معلومات زائفة تفيد بأن الثوم يساعد في علاج فيروس كورونا، ووفقًا لتغريدة قامت بنشرها الدكتور جيا سيسون أحد الباحثون في الوصول لعلاج فيروس كورونا، والحقيقة أن فيروس كورونا لم يتم تحديد أي علاج له حتى الآن باستثناء الاكتشاف المبكر والوقاية والعلاج من الأعراض.

كما نشرت منظمة الصحة العالمية عبر موقع توتير، حقيقة علاج فيروس كورونا بالثوم، مؤكدة أن الثوم غذاء صحي قد يحتوي على بعض الخصائص والمضادة للميكروبات، ومع ذلك ، لا يوجد دليل على أن انتشار الثوم الحالي يحمي الأشخاص من فيروس كورونا.

-هاجس الإصابة بفيروس كورونا عبر السلع المستوردة

يشعر بعض المستخدمين للتواصل الاجتماعي بالقلق من احتمال الإصابة بفيروس كورونا، خاصة الذين يشترون أغراضهم من خلال الإنترنت، وتقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أنه لا داعى للقلق بشأن الإصابة بفيروس كورونا من خلال السلع المستوردة، لأنه ينتقل من خلال قطرات الجهاز التنفسي، أما شراء الأشياء من المستوردة أو الأشياء من خلال الإنترنت فلا يسبب الإصابة بفيروس كورونا.