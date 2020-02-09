الصين تغير الاسم الرسمى لفيروس كورونا ..تعرف على الاسم الجديد

وكالات

أدخلت السلطات الصينية ، اسما رسميا مؤقتا، لمرض الجهاز التنفسى الحاد الجديد، والذى كان يعرف سابقا باسم فيروس كورونا 019-nCoV.

وأعلنت السلطات الصينية عن قرارها فى مؤتمر صحفى ، بحسب موقع "رين تي في"، وفقًا للجنة الصحة الحكومية الصينية، سيتم الآن تسمية هذا المرض الجديد بـ NCP أو "New Coronavirus Pneumonia".

وقالت السلطات الصينية ، إنه سيتم استخدام هذا الاسم في التقارير الرسمية، وفي المستقبل قد يتم تغيير اسم المرض.

وارتفعت عدد الحالات المبلغ عنها في الصين وحدها إلى 37198 إصابة، فى أقل من شهرين بعد ظهور الفيروس في أواخر ديسمبر فى مدينة ووهان.

واتخذت الصين إجراءات مشددة لمنع انتشار الفيروس، شملت فرض حجر صحى على أكثر من 50 مليون شخص فى مقاطعة هوبى، ومحاصرة المقاطعة الواقعة في وسط البلاد وعاصمتها ووهان.