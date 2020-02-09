الصين تغير الاسم الرسمى لفيروس كورونا ..تعرف على الاسم الجديد

أدخلت السلطات الصينية ، اسما رسميا مؤقتا، لمرض الجهاز التنفسى الحاد الجديد، والذى كان يعرف سابقا باسم فيروس كورونا 019-nCoV.
وأعلنت السلطات الصينية عن قرارها فى مؤتمر صحفى ، بحسب موقع "رين تي في"، وفقًا للجنة الصحة الحكومية الصينية، سيتم الآن تسمية هذا المرض الجديد بـ NCP أو "New Coronavirus Pneumonia".
وقالت السلطات الصينية ، إنه سيتم استخدام هذا الاسم في التقارير الرسمية، وفي المستقبل قد يتم تغيير اسم المرض.
وارتفعت عدد الحالات المبلغ عنها في الصين وحدها إلى 37198 إصابة، فى أقل من شهرين بعد ظهور الفيروس في أواخر ديسمبر فى مدينة ووهان.
واتخذت الصين إجراءات مشددة لمنع انتشار الفيروس، شملت فرض حجر صحى على أكثر من 50 مليون شخص فى مقاطعة هوبى، ومحاصرة المقاطعة الواقعة في وسط البلاد وعاصمتها ووهان.
وارتفع عدد الوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا القاتل على مستوى العالم إلى 805 أشخاص متجاوزا في شهرين عدد الوفيات التي تسبب بها فيروس سارس، وتجاوزت حالات الإصابة المؤكدة في الصين وحدها 36 ألفا و600 شخص في أقل من شهرين بعد أن ظهر في مدينة ووهان في أواخر ديسمبر الماضي.
وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن فيروس سارس، الذي انتشر بين عامي 2002 و2003، كان قد تسبب في وفاة 774 شخصا وأصاب 8100 آخرين في 26 دولة خلال ثمانية أشهر، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، وكان 45 بالمئة من إجمالي المصابين بسارس في الصين.
قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين صباح الأحد إن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا فى بر الصين الرئيسى وصل إلى 811 حالة بانتهاء يوم السبت ، بزيادة 89 حالة عن اليوم السابق. وأعلن إقليم هوبى بؤرة تفشى الفيروس عن 81 حالة وفاة يوم السبت، وفى أنحاء بر الصين الرئيسى كانت هناك 2656 حالة إصابة جديدة مؤكدة يوم السبت ليصل إجمالى عدد المصابين حتى الآن إلى 37198 حالة.
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