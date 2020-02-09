سوبر كورة
Ads
الأحد، 09 فبراير 2020 02:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

خارجية أمريكا: سهلنا نقل 17.8 طن من الإمدادات الطبية للصين لاحتواء "كورونا"

الأحد، 09 فبراير 2020 02:15 م
خارجية أمريكا: سهلنا نقل 17.8 طن من الإمدادات الطبية للصين لاحتواء "كورونا" مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى
كتبت ريهام عبد الله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، أنها سهلت نقل ما يقرب من 17.8 طن من الإمدادات الطبية المتبرع بها إلى الشعب الصينى، بما فى ذلك الأقنعة والشاش وأجهزة التنفس وغيرها من المواد الحيوية، هذا الأسبوع.

وكانت حكومة الولايات المتحدة قد أعلنت عن استعدادها لإنفاق ما يصل إلى 100 مليون دولار من الأموال الموجودة لمساعدة الصين وغيرها من البلدان المتأثرة، سواء بشكل مباشر أو من خلال منظمات متعددة الأطراف، لاحتواء فيروس كورونا الجديد ومكافحته.

 

الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية

 

ويبين هذا الالتزام، إلى جانب مئات الملايين التى تم التبرع بها بسخاء من قبل القطاع الخاص الأمريكى، وجود قيادة أمريكية قوية للاستجابة إلى انتشار الفيروس.

واستمرت: "وتضاف هذه المساعدة إلى ما فعلته الولايات المتحدة لتعزيز برامج الأمن الصحى فى مختلف أنحاء العالم. فعلى مدار العشرين عاما الماضية، استثمرت الولايات المتحدة أكثر من مليار دولار من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتعزيز قدرة أكثر من 25 دولة على منع تهديدات الأمراض المعدية القائمة والناشئة والكشف عنها والاستجابة لها".

وتابعت الخارجية الأمريكية فى بيانها :" وقد ساعد هذا الدعم منذ العام 2015 وبموجب التزامنا بجدول أعمال الأمن الصحى العالمى فى تحسين أنظمة المراقبة والمختبرات والتواصل بشأن المخاطر والاستجابة لتفشى الأمراض والتصدى للتهديد المتزايد للمقاومة المضادة للميكروبات".

ومع استمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وتجاوز عدد الإصابات بالفيروس التاجى إلى 37.000 إصابة، فيما يبدو أنه مستمر فى الارتفاع بينما يكافح الخبراء لتطوير لقاح ضد الفيروس، حذر خبراء بريطانيون من خطورة تحوله إلى وباء عالمى . 

وقال الخبراء أن فيروس كورونا قد يواجه "تفشيًا كبيرًا" بالنظر إلى الانتشار السريع للفيروس بخلاف أنواع أخرى من الفيروسات مثله مثل سارس والإيبولا.

وقال البروفيسور بيتر بيوت، مدير كلية لندن للصحة والطب الاستوائى، وفقا لتقرير جريدة " Mirror" أن الفيروس الشبيه بالالتهاب الرئوى من المرجح أن يصبح وباءً، استنادًا إلى العدد الهائل من الحالات الناشئة يوميًا.

وأخبر البروفيسور بيوت، الذى شارك أيضًا فى اكتشاف فيروس الإيبولا ووجود الإيدز فى إفريقيا، أنه يشعر "بالقلق المتزايد" ويعتقد أن الفيروس يشكل خطرًا أكبر من فيروس الإيبولا، قائلا " إنه تهديد أكبر بسبب طريقة انتقال العدوى، لأن إمكانية انتشار المرض أعلى بكثير، وإذا كان عدد الأشخاص المصابين كبيرًا، فسيؤدى ذلك أيضًا إلى مقتل عدد من الأشخاص."


كورونا

فيروس كورونا

الخارجية الامريكية

وزارة الخارجية الامريكية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مايك بومبيو: مادورو يستخدم الخطوط الجوية لدعم انتهاكه للديمقراطية بفنزويلا

السبت، 08 فبراير 2020 04:01 م

بومبيو: 100 مليون دولار للصين وغيرها لمكافحة فيروس كورونا

الجمعة، 07 فبراير 2020 09:12 م

بومبيو يدين العنف ضد المتظاهرين بالعراق ويطالب بمحاكمة قتلة المتظاهرين

الجمعة، 07 فبراير 2020 11:22 ص

بومبيو: الولايات المتحدة ستظل تدعم الحرية الدينية دائما

الخميس، 06 فبراير 2020 06:41 م

بومبيو يؤكد التزام الولايات المتحدة بتعزيز الحرية الدينية ومواجهة الانتهاكات

الخميس، 06 فبراير 2020 04:02 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار مصر اليوم .. انطلاق قمة الاتحاد الأفريقى برئاسة السيسى

أخبار مصر اليوم .. انطلاق قمة الاتحاد الأفريقى برئاسة السيسى

السيسى يدعو لقمة بالقاهرة لبحث إنشاء قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب

السيسى يدعو لقمة بالقاهرة لبحث إنشاء قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب

سوبر كورة.. إبراهيم نور الدين يتهم 4 لاعبين ببيراميدز بمحاولة الاعتداء عليه

سوبر كورة.. إبراهيم نور الدين يتهم 4 لاعبين ببيراميدز بمحاولة الاعتداء عليه

"سبوع" كيان محمد صلاح فى نجريج أم ليفربول؟

"سبوع" كيان محمد صلاح فى نجريج أم ليفربول؟

هيئة الاستعلامات: 10 قمم عالمية بـ4 قارات دافع فيها الرئيس عن حق أفريقيا فى السلام والتنمية

هيئة الاستعلامات: 10 قمم عالمية بـ4 قارات دافع فيها الرئيس عن حق أفريقيا فى السلام والتنمية

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى: السيسى قام بعمل عظيم خلال رئاسته للاتحاد

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى: السيسى قام بعمل عظيم خلال رئاسته للاتحاد

كريم حسن شحاتة: مستمر فى عملى بقناة الزمالك ولم يخطرنى أحد برحيلى

كريم حسن شحاتة: مستمر فى عملى بقناة الزمالك ولم يخطرنى أحد برحيلى

ليلة كبار أوروبا.. عودة ريال مدريد وبرشلونة لسباق الدورى الإسبانى بعد صدمة الكأس.. ديربى مثير بين الإنتر وميلان.. وشكوك حول مشاركة إبراهيموفيتش.. قمة ألمانية بين البايرن ولايبزيج.. ومانشستر سيتى يستضيف وست هام

ليلة كبار أوروبا.. عودة ريال مدريد وبرشلونة لسباق الدورى الإسبانى بعد صدمة الكأس.. ديربى مثير بين الإنتر وميلان.. وشكوك حول مشاركة إبراهيموفيتش.. قمة ألمانية بين البايرن ولايبزيج.. ومانشستر سيتى يستضيف وست هام

شاهد فى دقيقة.. كشف حساب مواجهات الزمالك والإسماعيلى قبل الصدام رقم 106

شاهد فى دقيقة.. كشف حساب مواجهات الزمالك والإسماعيلى قبل الصدام رقم 106

الإدارية العليا تفصل مدرسا بالإسكندرية تحرش بـ120 تلميذة بالسادس الابتدائى

الإدارية العليا تفصل مدرسا بالإسكندرية تحرش بـ120 تلميذة بالسادس الابتدائى

كثافات مرورية بمحور صفط اللبن بسبب زيادة الأحمال وعودة المدارس.. فيديو

كثافات مرورية بمحور صفط اللبن بسبب زيادة الأحمال وعودة المدارس.. فيديو

97% من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة البلطجة داخل المدارس والجامعات

97% من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة البلطجة داخل المدارس والجامعات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة