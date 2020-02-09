حملة توعية بفيروس كورونا فى طابور مدارس كفرالشيخ.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

انتظمت العملية التعليمية فى جميع مدارس محافظة كفر الشيخ فى اليوم الأول من بدء الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2019/2020،وتفقدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عدداً من المدارس ،من بينها مدرسة سعد زغلول للتعليم الأساسى التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية ،ومدرسة سخا النموذجية، ومدرسة النور للمكفوفين، ومدرسة الشهيد سمير مصطفى بدوى الرسمية للغات، التابعين لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية.

ورسم التلاميذ بمدرسة سعد زغلول "اسم مصر" بأجسادهم، أثناء طابور الصباح ،وتناولت الإذاعة المدرسة عدد من الموضوعات منها التوعية بطرق الوقاية من كورونا وأهمية النظافة الشخصية إلى جانب اتباع الإرشادات الصحية التى تم الإعلان عنها من خلال الزائرة الصحية ،والملصقات التى تم وضعها على جدران المدرسة .

كما تضمن الطابور غناء جماعى لعدد من الأغانى الوطنية، بحضور الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، والدكتور سلامه الويشي، المدير العام للتعليم.

وفى كلمتها بطابور الصباح هنأت وكيل التربية والتعليم، جميع العاملين بالحقل التعليمى وأولياء الأمور و الطلاب والطالبات ببدء الفصل الدراسى الثانى متمنية لهم التوفيق والسداد وتحقيق أفضل النتائج التى نفخر بها جميعا.

وأكدت وكيل الوزارة أن مصر أمنة ومستقرة ، ولابد من بث روح الأمل والتفاؤل ،مشيرة إلى أن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ أعلن عن جائزة مالية للطلاب الذين سيداومون على الحضور، بالإضافة لتنظيم رحلات شهرية لهم وشددت على الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة الأمراض من خلال النظافة الدائمة ونشر الملصقات الخاصة بالتوعية الصحية والوقاية من الأمراض بأماكن ظاهرة داخل المدارس .

ووجهت وكيل الوزارة بضرورة التطهير الكامل والمستمر والشامل للمدارس وكذا الفصول والحمامات باستخدام المطهرات اللازمة والتهوية الجيدة للفصول الدراسية مع ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على صحة الطلاب .

وأكدت الدكتورة بثينة كشك ، وكيل الوزارة ، على الالتزام بالإجراءات الاحترازية مع الأمراض المعدية، والالتزام بالشروط الصحية، الواجب توافرها فى كافة مدارس المحافظة، حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب.

وحرصت وكيل الوزارة على التأكد من سير و استقرار العملية التعليمية وتسلم الطلاب لكتب التيرم الثانى الدراسى بالإضافة للانتهاء من تسليم أجهزة التابلت للطلاب الصف الأول الثانوي.

كما تفقدت وكيل الوزارة مدرسة النور للمكفوفين ،ونقل طلاب المدرسة الابتدائية للمكفوفيين للمدرسة الإعدادية والثانوية، وتفقدت الفصول التى تم توفيرها للطلاب وأماكن المبيت.

كما تفقدت وكيل الوزارة مدرسة الشهيد مصطفى سمير بدوى للغات،وتابعت أعمال التطوير والتجديد التى يشهدها المسرح المدرسي، بعد اعادت تأهيله.



