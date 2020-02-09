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حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه بالنزهة

الأحد، 09 فبراير 2020 09:48 م
حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه بالنزهة حبس - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة النزهة، بحبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه، 4 أيام على ذمة التحقيقات،

تلقى اللواء نبيل سليم ، مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفادة أثناء مرور قوة أمنیة من مباحث قسم شرطة النزھة بشارع عبد الحمید بدوي بشیراتون، اشتبه فى سیارة "أجرة " میكروباص بدون لوحات خلفیة یستقلھا شخصان أمكن استیقافھا وضبط مستقلیھا، وتبین أنھما كلا من "ك.ع"، 35 سنة، سائق المرج والمطلوب التنفیذ علیه فى القضیة رقم 12963 لسنة 2016 العبور / قلیوبیة " سرقة، والمقضى فیھا بالحبس 6 شھور و"ع.ا" ، 23 سنة، سائق وسابق اتھامه فى القضیة 34621 لسنة 2016  المرج " بلطجة " اثناء استقلالھما السیارة رقم ق ن ل 1957 أجرة میكروباص ماركة كینج لونج " قیادة المتھم الثاني" ویعمل علیھا كسائق  وبحوزتھما  فرد خرطوش، 4 سلاح ابیض "مطواة، سكین".

وبمواجھتھما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بتكوینھما تشكیلاً عصابیاً تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنین كرھاً عنھم تحت تھدید الأسلحة الناریة والبیضاء المضبوطة بحوزتھما، وعقب استقلالھم السیارة المضبوطة صحبة المتھمان بدعوى توصیلھم بالاشتراك مع كلا من "م.ا"، 24 سنة، عاطل، "ا.س"30 سنة عاطل، باستھدافھما وتمكن النقیب حامد عادل حامد، الضابط بوحدة مباحث القسم وبصحبتھ القوة المرافقة من ضبطھما وبمواجھتھما بما جاء بأقوال المتھمان الأول والثاني أیداھا بتطویر مناقشتھم اعترفوا بارتكاب عدد 4 حادث سرقة بذات الأسلوب.وتم بإرشادھم ضبط المسروقات المستولي علیھا بمسكنھم وباستدعاء المجني علیھم تعرفوا علي المضبوطات واتھموھم بسرقتھم بالإكراه  وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النیابة العامة التحقیق.


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