جولة مفاجئة لمدير عام التأمين الصحى ببنى سويف لوحدة الكلى بالمستشفى.. صور

واطمأن الدكتور حسن محمود، على جميع المرضى، وسؤالهم عن أى معوقات أو مشاكل، وأشاد جميع المرضى بجودة الخدمة المقدمة وبفريق العمل بوحدة الغسيل الكلوي، كما تفقد ماكينات الغسيل ووحدة معالجة المياه، والتأكيد على الصيانة الدورية أول بأول، وكذلك التأكيد على توفير جميع المحاليل والمستلزمات وأخذ عينات من المياه المستخدمة لتحليلها بصفة دورية والتأكد من سلامتها.

وكلف مدير عام التأمين الصحي، بمراجعة الملفات الطبية للمرضى ومتابعة حالتهم أول بأول بإجراء الفحوصات والتحاليل بصفة دورية.