جولة مفاجئة لمدير عام التأمين الصحى ببنى سويف لوحدة الكلى بالمستشفى.. صور

تفقد الدكتور حسن محمود سليمان، مدير عام فرع بنى سويف للتأمين الصحي، قسم الكلى بالمستشفى، فى جولة مفاجئة يرافقه الدكتور محمد يحيى إسماعيل مدير عام مستشفي التأمين الصحي بني سويف.
واطمأن الدكتور حسن محمود، على جميع المرضى، وسؤالهم عن أى معوقات أو مشاكل، وأشاد جميع المرضى بجودة الخدمة المقدمة وبفريق العمل بوحدة الغسيل الكلوي، كما تفقد ماكينات الغسيل ووحدة معالجة المياه، والتأكيد على الصيانة الدورية أول بأول، وكذلك التأكيد على توفير جميع المحاليل والمستلزمات وأخذ عينات من المياه المستخدمة لتحليلها بصفة دورية والتأكد من سلامتها.
وكلف مدير عام التأمين الصحي، بمراجعة الملفات الطبية للمرضى ومتابعة حالتهم أول بأول بإجراء الفحوصات والتحاليل بصفة دورية.
وكان الدكتور حسن محمود سليمان، مدير عام فرع بنى سويف للتأمين الصحى، تفقد المعهد الفني للتمريض لمتابعة انتظام الدراسة فى أول أيام الفصل الدراسي الثاني للعام الحالى 2019/2020، والذى انطلق يوم السبت بمدرسة التمريض، فيما تستأنف الدراسة بالمعهد الفني للتمريض اليوم الأحد.
جاء ذلك خلال متابعته مع كل من حنان يوسف، مدير إدارة الشئون المالية والإدارية بالفرع، وفاطمة محمود، مدير المعهد الفنى التمريض، وماجد رجب، إداري التدريب لسير العملية التعليمية في أول يوم دراسة مع بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي، وقاموا بتهنئة الطلاب والطالبات بمناسبة بدء الفصل الدراسي الثاني، وأكدوا أهمية دور العاملين بمجال التمريض فى المنظومة الصحية.
جولة مدير الفرع لوحدة الغسيل الكلوى
جولة مدير الفرع لوحدة الغسيل الكلوى
جولة مدير الفرع لوحدة الغسيل الكلوى
جولة مدير الفرع لوحدة الغسيل الكلوى
جولة مدير الفرع لوحدة الغسيل الكلوى
جولة مدير الفرع لوحدة الغسيل الكلوى
جولة مدير الفرع لوحدة الغسيل الكلوى
جولة مدير الفرع لوحدة الغسيل الكلوى
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