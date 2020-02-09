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جامعة كفر الشيخ تنظم يوما علميا لطلاب مدارس المتفوقين لتنمية روح الابتكار.. صور

الأحد، 09 فبراير 2020 08:40 م
جامعة كفر الشيخ تنظم يوما علميا لطلاب مدارس المتفوقين لتنمية روح الابتكار.. صور يوم علمي لطلاب مدارس المتفوقين
كفر الشيخ – محمد سليمان

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نظم مركز ربط الجامعة بالصناعة فى جامعة كفر الشيخ، ممثلا فى مكتب نقل التكنولوجيا TTO وبالتعاون مع كلية الذكاء الاصطناعي وحضور أعضاء فريق مكتب التايكو وتنظيم فريق طلاب MSP بالجامعة يوما علميا لطلاب المدارس من سن 10 إلى 17 عاما، وذلك لتنمية روح الابتكار والوقوف على استخدام التقنيات الحديثة وتنمية مهارات أطفال اليوم ومستقبل الغد بحضور 30 طالب يمثلون مدارس ستيم للمتفوقين ومدرسة الزهراء ومدرسة الشهيد مصطفى بدوي بإشراف مدير المكتب الدكتور إيناس جمعة بهجت.

 

وأوضح المحاضر أحمد صديق، المدرس المساعد بكلية الذكاء الاصطناعي، أهمية الذكاء الاصطناعي. وتم عرض فيلم تسجيلي عن الكلية يوضح رؤيتها ورسالتها والهدف من إنشائها لتساير التكنولوجيا المتسارعة، كما شرح أعضاء مكتب الملكية الفكرية TISCعن مفهوم براءة الاختراع وطرق التسجيل والتعرف على طرق ووسائل حماية الابتكار .

 

وقدم أعضاء من فريق طلاب MSP بالجامعة شرحا سهلا عن معنى التكنولوجيا وكيفية التطبيق في حياتهم الدراسية والعملية، وفي نهاية اليوم العلمي سلم الدكتور إبراهيم حمودة، مدير مكتب TTO شهادات معتمدة من الجامعة على الطلاب الحاضرين .

 

وقال الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن تنظيم اليوم العلمي للأطفال يأتي في إطار نقل وتسويق التكنولوجيا ودعم الابتكار اتساقا مع دور الجامعة في تقديم الخدمات المجتمعية إقليميا بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 م ودعم صغار المبتكرين .

 

وأضاف أن اللقاء يهدف إلى تنمية مهارات الأطفال الابتكارية والاجتماعية وتعزيز روح البحث والإبداع والقيادة باستخدام التقنيات الحديثة والتي تساعد على تنشيط التفكير الإبداعي لدى الطلاب وتشجيعهم على التفكير النقدي.

 

 

 

يوم علمي لطلاب مدارس المتفوقين (1)

 
يوم علمي لطلاب مدارس المتفوقين (2)
 
يوم علمي لطلاب مدارس المتفوقين (3)
 
يوم علمي لطلاب مدارس المتفوقين (4)
 
يوم علمي لطلاب مدارس المتفوقين (5)
 

 


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