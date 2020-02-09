سوبر كورة
Ads
الأحد، 09 فبراير 2020 04:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

تقرير: واشنطن تنشئ قواعد عسكرية جديدة لها بشمال شرق سوريا

الأحد، 09 فبراير 2020 04:00 ص
تقرير: واشنطن تنشئ قواعد عسكرية جديدة لها بشمال شرق سوريا قوات الجيش الأمريكى فى سوريا
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت وسائل إعلام تركية ، بأن الولايات المتحدة تنشئ قواعد عسكرية جديدة لها بمحافظة الحسكة بغية ترسيخ تواجدها فى المناطق النفطية بشمال شرق سوريا، وذكرت الوكالة فى تقرير أعدته استنادا إلى مصادر وصفتها بـ"الموثوقة"، أن الأمريكيين باشروا "على عجل" بناء قاعدة فى قرية تل براك التى تبعد 40 كم عن مدينة الحسكة.

وفى إطار أعمال البناء نقلت القوات الأمريكية الأسبوع الماضى من العراق إلى تل براك الآلات ومعدات البناء عبر معبر الوليد الحدودي، حسب التقرير.

وأضافت أن العسكريين الأمريكين رفعوا علم بلادهم فى وسط تل براك فيما نفذت مروحيات عسكرية أمريكية تحليقات استطلاعية فوق المنطقة المخصصة لإنشاء القاعدة.

وأشار التقرير إلى أن الهدف من وراء بناء هذه القاعدة هو سعى الجيش الأمريكى إلى قطع الطريق أمام العسكريين الروس إلى أحد أهم مراكز إنتاج النفط فى سوريا فى حقل الرميلان بريف الحسكة الشمالى الشرقي.

وبالتوازى مع ذلك، بدأت القوات الأمريكية المتمركزة فى محافظة دير الزور بتحويل أحد المبانى فى حى غويران بالحسكة إلى موقع عسكري، بهدف الرقابة على إنتاج النفط فى محافظة دير الزور.

وأعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى نهاية أكتوبر 2019 عن سحب قوات بلاه من منطقة عملية "نبع السلام" التركية، مؤكدا أن واشنطن تنوى الحفاظ على سيطرتها على حقول النفط فى شمال شرق البلاد.

وحتى الفترة الأخيرة، كانت القوات الأمريكية موجودة فى 11 قاعدة عسكرية فى محافظة الحسكة والرقة ودير الزور.


سوريا

الجيش الأمريكي

الحسكة

قاعدة عسكرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أردوغان يعد شعبه بالفقر والقتل.. كبيرة مستشاريه تتسبب فى مقتل 39 تركيا فى انهيارين جليديين.. رئيس حزب تركى معارض تتهم الديكتاتور بنشر الفساد.. واعتقال سياسي كردي لانتقاده انتهاكات قوات أنقرة في سوريا

السبت، 08 فبراير 2020 11:30 م

المرصد السورى: القوات التركية تخلى مواقعها فى ريف تل أبيض شمال سوريا

السبت، 08 فبراير 2020 12:12 م

مفوضة الرئيس الروسى لحقوق الطفل: تحرير 26 طفلا روسيا فى سوريا

الجمعة، 07 فبراير 2020 11:24 ص

روسيا: إسرائيل تتخذ الطائرات المدنية درعا لعملياتها العسكرية فى سوريا

الجمعة، 07 فبراير 2020 07:46 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار سارة من العنانى لقطاع السياحة.. ربط الأقصر بالغردقة وشرم بالطيران أبرزها

أخبار سارة من العنانى لقطاع السياحة.. ربط الأقصر بالغردقة وشرم بالطيران أبرزها

نائب بريطانى: الإخوان سبب استهداف الأقباط فى مصر.. ويدعو إلى حظرها

نائب بريطانى: الإخوان سبب استهداف الأقباط فى مصر.. ويدعو إلى حظرها

"خارجية البرلمان": مصر استطاعت حصر التحديات التى تواجه أفريقيا

"خارجية البرلمان": مصر استطاعت حصر التحديات التى تواجه أفريقيا

عميد حقوق الإسكندرية: الحكم المؤبد فى انتظار طالب كلية التجارة

عميد حقوق الإسكندرية: الحكم المؤبد فى انتظار طالب كلية التجارة

تقرير برلمانى يستعرض جهود تطوير مترو الأنفاق فى 5 نقاط

تقرير برلمانى يستعرض جهود تطوير مترو الأنفاق فى 5 نقاط

اليوم.. استئناف دعاية المرشحين لانتخابات الداخل بـ"تكميلية الجيزة وملوى"

اليوم.. استئناف دعاية المرشحين لانتخابات الداخل بـ"تكميلية الجيزة وملوى"

قطع المياه غدا عن مدينة أخميم بسوهاج لمدة 12 ساعة بسبب الصيانة

قطع المياه غدا عن مدينة أخميم بسوهاج لمدة 12 ساعة بسبب الصيانة

وزارتا الرى والإسكان تضعان خطة من 4 محاور لترشيد استهلاك المياه

وزارتا الرى والإسكان تضعان خطة من 4 محاور لترشيد استهلاك المياه

الزراعة: حملة قومية تجوب قرى المحافظات لزيادة إنتاج القمح

الزراعة: حملة قومية تجوب قرى المحافظات لزيادة إنتاج القمح

أخبار × 24 ساعة.. الصحة العالمية: 34 ألف إصابة بـ كورونا

أخبار × 24 ساعة.. الصحة العالمية: 34 ألف إصابة بـ كورونا

اليوم السابع: السيسى يؤكد دعم مصر للتنمية الأفريقية

اليوم السابع: السيسى يؤكد دعم مصر للتنمية الأفريقية

عصام الصغير : تقديم خدمة حجز تذاكر القطارات فى مكاتب البريد

عصام الصغير : تقديم خدمة حجز تذاكر القطارات فى مكاتب البريد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة