تقرير: واشنطن تنشئ قواعد عسكرية جديدة لها بشمال شرق سوريا

وكالات

أفادت وسائل إعلام تركية ، بأن الولايات المتحدة تنشئ قواعد عسكرية جديدة لها بمحافظة الحسكة بغية ترسيخ تواجدها فى المناطق النفطية بشمال شرق سوريا، وذكرت الوكالة فى تقرير أعدته استنادا إلى مصادر وصفتها بـ"الموثوقة"، أن الأمريكيين باشروا "على عجل" بناء قاعدة فى قرية تل براك التى تبعد 40 كم عن مدينة الحسكة.

وفى إطار أعمال البناء نقلت القوات الأمريكية الأسبوع الماضى من العراق إلى تل براك الآلات ومعدات البناء عبر معبر الوليد الحدودي، حسب التقرير.

وأضافت أن العسكريين الأمريكين رفعوا علم بلادهم فى وسط تل براك فيما نفذت مروحيات عسكرية أمريكية تحليقات استطلاعية فوق المنطقة المخصصة لإنشاء القاعدة.

وأشار التقرير إلى أن الهدف من وراء بناء هذه القاعدة هو سعى الجيش الأمريكى إلى قطع الطريق أمام العسكريين الروس إلى أحد أهم مراكز إنتاج النفط فى سوريا فى حقل الرميلان بريف الحسكة الشمالى الشرقي.

وبالتوازى مع ذلك، بدأت القوات الأمريكية المتمركزة فى محافظة دير الزور بتحويل أحد المبانى فى حى غويران بالحسكة إلى موقع عسكري، بهدف الرقابة على إنتاج النفط فى محافظة دير الزور.

وأعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى نهاية أكتوبر 2019 عن سحب قوات بلاه من منطقة عملية "نبع السلام" التركية، مؤكدا أن واشنطن تنوى الحفاظ على سيطرتها على حقول النفط فى شمال شرق البلاد.

وحتى الفترة الأخيرة، كانت القوات الأمريكية موجودة فى 11 قاعدة عسكرية فى محافظة الحسكة والرقة ودير الزور.