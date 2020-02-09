تعليم المنوفية: 92 %نسبة الحضور فى اليوم الأول بالفصل الدراسى الثانى

المنوفية -محمد فتحى

أكد مختار شاهين، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، عن إنتظام الدراسة بكافة مدارس المحافظة فى اليوم الأول من الفصل الدراسى الثانى لعام 2019-2020 ، وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم ،أن لدينا مليون و93 ألف طالب وطالبة على مستوى 2409 مدرسة على مستوى المحافظة حيث بلغت نسبة الحضور لغات 92% ولم تتلق غرفة عمليات المديرية أى شكاوى اليوم .

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أنه تم التنبيه على جميع مديرى المدراس بتسليم الكتب الدراسية تدريجا خلال الأسبوع الأول على أن يتم الانتهاء من التوزيع خلال هذا الأسبوعن وسيتم غدا تفعيل وتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الخاصة بالسمنة والأنيميا والتكظم بجميع المدارس الابتدائية.

وكان الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لشئون المعلمين، إنه سيتم التعاقد مع المعلمين المستهدفين فى مسابقة العقود المؤقتة التى تم فتح باب التقدم عليها خلال أكتوبر الماضى من خلال بوابة التوظيف الإلكترونية.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين فى تصريح خاص، أنه لن يتم الاستغناء عن أحد والتعاقد سيتم خلال هذا العام وليس العام المقبل، موضحا أنها تحتاج لوقت وسيتم الانتهاء من كافة إجراءاتها.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وافق على السماح لحاملي المؤهلات العليا التربوية بالعمل بمهنة التدريس تطوعًا، وذلك وفقًا لضوابط خاصة.

ووجهت الوزارة، مديري المديريات التعليمية، بإعداد حصر بالتخصصات التي بها عجز على مستوى الإدارات، فضًلا عن إجراء مقابلة شخصية للمتقدمين من خلال لجنة على مستوى الإدارة التعليمية في كل تخصص.

كما طالبت بتسكين الراغب في العمل التطوعي بالإدارة التي يرغب العمل بها، وذلك في ضوء العجز، مع مراعاة عدم التكسين في المدارس التي يوجد بها ذويهم من الدرجة الأولى والثانية.

واشترطت الوزارة ضرورة عدم مشاركة المتطوعين في أعمال الامتحانات (وضع الامتحانات، ولجان النظام والمراقبة)، وعدم تكليف المتطوعين بالإشراف اليومي، على أن يكون الحد الأدنى لمدة العمل التطوعي ثلاثة أشهر (فصل دراسي)، واجتياز برنامج تأهيلي من خلال التوجيه الفني بالإدارة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم منح المتطوع شهادة تقدير عن الحد الأدنى لمدة العمل التطوعي، وشهادة خبرة بنهاية فترة عمله (عام دراسي) بمدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وكانت البوابة الإلكترونية للتوظيف بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت خلال الفترة الماضية عن بدء البدء فى مخاطبة المرحلة الخامسة من المتقدمين الذين تم الانتهاء من فحص أوراقهم وتحديد مواعيد وأماكن الاختبارات النفسية وبدأت يوم الخميس الموافق 30 يناير 2020.