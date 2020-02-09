تعليم الغربية تكرم 22 متابعا متميزا بالمديرية والإدارات التعليمية العشر.. صور

كرم المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، 22 متابعا متميزا على مستوى المديرية والإدارات التعليمية العشر، من إدارة المتابعة، وتنسيق المتابعة بالمديرية، وذلك بحضور مندوبين من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وقدم وكيل الوزارة شهادات تقدير للمتابعين المتميزين على مستوى المديرية والإدارات، دعماً وتقديراً للجهد المتميز خلال عملهم في متابعة العملية التعليمة وحل العديد من المشكلات التي تواجه العملية التعليمية.
ومن بين المكرمين عادل السيد الزرقاني، وخالد صالح الديب، ومحمد ابراهيم ذكي، أعضاء تنسيق المتابعة بالمديرية، ومن إدارة المتابعة بالمديرية، كل من محبات محمد الصاوي، ثروت محمد الحماقي، وشريف محمد الجزار، ومن إدارة غرب طنطا، تكريم أشرف السيد المرشدي، مدير المتابعة، ورشا على مصطفى، عضو المتابعة، ومن إدارة شرق طنطا، كل من بلال عبد الفتاح ابراهيم، مدير المتابعة، ونشوى معوض البطراوي، عضو المتابعة، ومن غرب المحلة، تم تكريم زهران عبد الجواد ضيف، مدير المتابعة، ومن قطور، كل من محمد عبد الفتاح الشريف، مدير المتابعة، وعضوا المتابعة، جيهان احمد على، ونشأت عطية الكاشف.
كما تم تكريم، أحمد محمد المحلاوي، مدير المتابعة بإدارة كفر الزيات، وأحمد عبد الرازق الليثي، مدير المتابعة بالسنطة، وتكريم كل من محمد مجدي طيبه للإحالة للمعاش، ببسيون، ومدير المتابعة الحالي عبد الحكيم محمد محمود العطفي، كما تم تكريم حسن حسن محمد شبكة، مدير المتابعة بشرق المحلة، وجمال الدين عطيه الفقي، مدير المتابعة بسمنود، ومن إدارة زفتى، محمود محروس الزيني، مدير المتابعة، ومصطفى محمد الأزهري، عضو المتابعة.
وحضر التكريم إبراهيم شهاب، مدير إدارة المتابعة بالمديرية، وحنان ناصف، مدير إدارة تنسيق المتابعة وتقويم الأداء بالمديرية، واللذان سيتم تكريمهما ضمن المتميزين بالمديرية.
من ناحيه أخرى، تفقد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، يرافقه السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية، ومحمد حموده، مدير إدارة الأمن بالمديرية، الاستعدادات والبروفات الخاصة بالإعداد لتنفيذ مؤتمر "ملوك الشمال"، والذي سيقام في الفترة من 16 – 18 فبراير الحالي، برعاية الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بالتعاون مع متحف آثار طنطا، بقيادة الدكتور عماد بدير، مدير متحف أثار طنطا، والذي رافق وكيل الوزارة خلال زيارته للمتحف.
بدأت الجولة التفقدية بمتحف طنطا لمتابعة البروفات والاستعدادات التي تقوم بها توجيهات التربية الفنية والاقتصاد المنزلي، ثم توجه إلى مسرح المديرية وحضور بروفات فريق التربية المسرحية والتربية الموسيقية بالمديرية، واختتم الجولة بمدرسة صادق الرافعي الرسمية للغات، لمتابعة البروفات التي تجرى هناك والخاصة بخروج الموكب من ديوان عام المحافظة وحتى متحف آثار طنطا، والذي سيقام به المؤتمر المتوقع.
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