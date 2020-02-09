تعليم الغربية تكرم 22 متابعا متميزا بالمديرية والإدارات التعليمية العشر.. صور

وقدم وكيل الوزارة شهادات تقدير للمتابعين المتميزين على مستوى المديرية والإدارات، دعماً وتقديراً للجهد المتميز خلال عملهم في متابعة العملية التعليمة وحل العديد من المشكلات التي تواجه العملية التعليمية.

ومن بين المكرمين عادل السيد الزرقاني، وخالد صالح الديب، ومحمد ابراهيم ذكي، أعضاء تنسيق المتابعة بالمديرية، ومن إدارة المتابعة بالمديرية، كل من محبات محمد الصاوي، ثروت محمد الحماقي، وشريف محمد الجزار، ومن إدارة غرب طنطا، تكريم أشرف السيد المرشدي، مدير المتابعة، ورشا على مصطفى، عضو المتابعة، ومن إدارة شرق طنطا، كل من بلال عبد الفتاح ابراهيم، مدير المتابعة، ونشوى معوض البطراوي، عضو المتابعة، ومن غرب المحلة، تم تكريم زهران عبد الجواد ضيف، مدير المتابعة، ومن قطور، كل من محمد عبد الفتاح الشريف، مدير المتابعة، وعضوا المتابعة، جيهان احمد على، ونشأت عطية الكاشف.

كما تم تكريم، أحمد محمد المحلاوي، مدير المتابعة بإدارة كفر الزيات، وأحمد عبد الرازق الليثي، مدير المتابعة بالسنطة، وتكريم كل من محمد مجدي طيبه للإحالة للمعاش، ببسيون، ومدير المتابعة الحالي عبد الحكيم محمد محمود العطفي، كما تم تكريم حسن حسن محمد شبكة، مدير المتابعة بشرق المحلة، وجمال الدين عطيه الفقي، مدير المتابعة بسمنود، ومن إدارة زفتى، محمود محروس الزيني، مدير المتابعة، ومصطفى محمد الأزهري، عضو المتابعة.

وحضر التكريم إبراهيم شهاب، مدير إدارة المتابعة بالمديرية، وحنان ناصف، مدير إدارة تنسيق المتابعة وتقويم الأداء بالمديرية، واللذان سيتم تكريمهما ضمن المتميزين بالمديرية.