تعرف على أسباب حكة الجلد.. ما بين نفسية أو عضوية

كتبت فاطمة ياسر

حكة الجسم مشكلة يعانى منها البعض دون معرفة السبب وراء ذلك، لأنها تحدث بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار لها، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أسباب الإصابة بحكة الجلد، وذلك وفقا لموقع "healthline".

اسباب حكة الجلد

نجد أن بعض الأشخاص يعانون من حساسية الأقمشة، ولذا عند إرتداء بعض الملابس التي تحتوي علي ملابس من أنواع معينة من الأقمشة يتسبب في ذلك شعورهم وإصابتهم بالحكة في الجلد، وأيضا يتعرضون للإصابة للطفح الجلدي في بعض الأحيان.

وهناك أشخاص أخرون يعانون من حساسة الطعام، فعند تناولهم لأنواع معينة من الطعام يشعرون بالحكة بالجلد، وأيضا يصابون بطفح جلدي شديد، ولذا يجب التعرف علي أنواع هذه الأطعمة التي تجنبهم الشعور والإصابة بالحساسية والحكة الجلدية.



اسباب حكة الجلد

يعاني نسبة كبيرة من الأشخاص بحكة الجلد نتيجة للإصابة بجفاف في الجسم، وهذا الجفاف يتسبب في حكة الجلد نتيجة للإصابة والتعرض لنقص نسبة كبيرة من السوائل داخل الجسم، ولذا يجب تعويض الجسم بالسوائل وأخذ القسط الكافي منها.

تعرضك لحكة الجلد قد يكون دليلا علي تعرضك للإصابة بالالتهابات جلدية فطرية أوبكتيرية، ولذا يجب أخذ هذا الأمر بعين الإعتبار.

كما نجد أن بعض الأشخاص يعانون من مشكلة الأكزيما التي تتسبب في حكة الجلد الشديدة، ولذا يجب التعرف على أعرضها.

الإصابة بالتهاب الجلد من أبرز أعرضه الإصابة بالحكة الجلدية، وهذا الأمر يكون من الأمور التي تتسبب في جفاف البشرة والطفح الجلدي.



حكة الجلد

وعلي الجهة الأخري نجد أن بعض النساء خلال فترة الحمل تعانين من حكة الجلد الشديدة، ولذا يجب أن تتعرف الحامل علي هذا الأمر وانه من الأشياء الطبيعية.

وأخيرا تلعب الحالة النفسية دور كبير في التعرض للإصابة بالحكة الجلدية، ولذا يجب عليك لتعرف علي الأسباب المؤدية لهذا الأمر.