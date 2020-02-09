تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات.. و"فودافون قطر" تعلن موعد عموميتها

كتب هانى الحوتى

تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.03% خاسرة 2.76 نقطة، لتصل إلى مستوى 10202.05 نقطة، بضغوط هبوط 3 قطاعات على رأسها العقارات.

وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 24.1 مليون سهم بقيمة 40.9 مليون ريال قطرى عبر تنفيذ 1243 صفقة، وارتفع 11 سهما، وانخفض 16 سهما ، واستقر 11 سهما.

وتراجعت 3 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 2.63%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.38%، تلاه قطاع الصناعات بنسبة 0.71%، فيما ارتفع قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.84%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.47%.

وفى سياق متصل أعلنت أعلن فودافون قطر عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة 6:30 من مساء يوم الاثنين الموافق 24 فبراير، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، يؤجل الاجتماع الى يوم الاثنين الموافق 2 مارس.

فيما أعلنت شركة الملاحة القطرية، أن مجلس الإدارة سيجتمع يوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير، وذلك لمناقشة وإعتماد البيانات المالية السنوية الموحدة للسنة المالية المننهية في 31 ديسمبر 2019.

وسوف يعقد المؤتمر عبر الهاتف يُدعى إليه المستثمرين لمناقشة نتائج البيانات المالية المنتهية في 31/12/2019، وذلك يوم الخميس الموافق 27 فبراير 2020 .

ومن جانبها أعلنت شركة الكهرباء والماء القطرية بأنة تقرر عقد مؤتمر علاقات المستثمرين عبر الهاتف لمناقشة النتائج المالية السنوية لعام 2019 للشركة، وذلك يوم 17/2/2020 بتمام 1:00 ظهراً بتوقيت الدوحة.