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تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات..وهبوط 171 شركة

الأحد، 09 فبراير 2020 10:30 ص
تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات..وهبوط 171 شركة بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.21% خاسرا 97.54 نقطة ليصل إلى مستوى 7955.55 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.66% خاسرا 48.02 نقطة ليصل إلى مستوى 7178.20 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات، 35.3 مليون سهم بقيمة 921 مليون ريال، وارتفعت أسهم 18 شركة، فيما تراجعت 171 شركة.
 
وتراجع 20 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2%، أعقبه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.57%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.52%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.49%، ثم قطاعى النقل وتجزئة الأغذية بنسبة 1.47%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.41%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.40%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.25%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.18%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.14%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.13%، فيما ارتفع قطاع الأدوية وحيدا بنسبة 0.36%.
 
وجاء سهم "الشرقية للتنمية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 4.88%، ثم فيبكو بنسبة 2.48%، ثم المصافى بنسبة 2.30%، فيما جاء سهم "أسمنت حائل" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 3.58%، ثم أسمنت الشرقية بنسبة 3.57%، ثم أسمنت تبوك بنسبة 3.57%. 
 
وفى سياق آخر أعلنت شركة الراجحي المالية، عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الراجحي ريت للفترة من 1 يوليو 2019 إلى 31 ديسمبر 2019 على النحو التالي:
 
1. إجمالي الأرباح الموزعة 33,989,939.97 ريال.
 
2. ستكون التوزيعات النقدية على أساس 161,856,857 وحدة قائمة.
 
3. قيمة الربح الموزع يبلغ 0.21 ريال لكل وحدة، ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة هو 2.1%.
 
4. نسبة التوزيع تبلغ 2.11% من صافي قيمة الأصول (بناء على القيمة العادلة كما في تاريخ 05/05/1441هـ الموافق 31/12/2019م).
 
5. ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الخميس بتاريخ 19/06/1441هـ الموافق 13/02/2020م (نهاية يوم التداول في 17/06/1441هـ الموافق يوم الثلاثاء 11/02/2020م).
 
6. سيتم دفع التوزيعات خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.

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