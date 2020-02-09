تحذيرات جديدة.. كورونا سيصبح وباء ويشكل تهديدا أكبر من فيروس الإيبولا

كتبت إيناس البنا

مع استمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وتجاوز عدد الإصابات بالفيروس التاجي إلى 37.000 إصابة، فيما يبدو أنه مستمر في الارتفاع بينما يكافح الخبراء لتطوير لقاح ضد الفيروس، حذر خبراء بريطانييون من خطورة تحوله إلى وباء عالمى .

وقال الخبراء إن فيروس كورونا قد يواجه "تفشيًا كبيرًا" بالنظر إلى الانتشار السريع للفيروس بخلاف أنواع أخرى من الفيروسات مثله مثل سارس والإيبولا.



صورة خبر ميرور عن فيروس مورونا سيصبح وباء

وقال البروفيسور بيتر بيوت، مدير كلية لندن للصحة والطب الاستوائي، وفقا لتقرير جريدة " Mirror" إن الفيروس الشبيه بالالتهاب الرئوي من المرجح أن يصبح وباءً، استنادًا إلى العدد الهائل من الحالات الناشئة يوميًا.

وأخبر البروفيسور بيوت، الذي شارك أيضًا في اكتشاف فيروس الإيبولا ووجود الإيدز في إفريقيا، أنه يشعر "بالقلق المتزايد" ويعتقد أن الفيروس يشكل خطراً أكبر من فيروس الإيبولا، قائلا " إنه تهديد أكبر بسبب طريقة انتقال العدوى، لأن إمكانية انتشار المرض أعلى بكثير، وإذا كان عدد الأشخاص المصابين كبيرًا ، فسيؤدي ذلك أيضًا إلى مقتل عدد من الأشخاص."



اخر احصائية لفيروس كورونا

ووفقا لآخر تسجيل لإحصائية الإصابات والوفيات الخاصة بكورونا سجلتها جامعة جونز هوبكنز البحثية الأمريكية، هناك 813 حالة وفاة و 37،555 حالة مؤكدة من فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم حتى اليوم.

وكان من بين المصابين 7 بريطانيين ، 5 منهم من بينهم صبي في الـ 9 من عمره تم اختباره بشكل إيجابي أثناء إقامتهم في منتجع للتزلج في جبال الألب الفرنسية، وأضاف البروفيسور بيوت ، أن تفشي المرض مستمر ومن غير المرجح أن يصل إلى ذروته حتى نهاية فبراير أو مارس.

ووفقا لتقرير الجريدة، فأن خبراء الصحة والعلماء يناضلون من أجل تطوير لقاح لكن من غير المحتمل أن يحدث ذلك قبل انتهاء تفشى الفيروس ، وإذا تم إعلان أن الفيروس التاجي وباء، فسيصبح أول مرض ينتشر على مستوى العالم منذ أكثر من 10 سنوات.