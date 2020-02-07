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فيديو .. "من سارس إلى كورونا" جنوب ووسط الصين سر انتشار الأوبئة فى العالم

الجمعة، 07 فبراير 2020 12:39 م
فيديو .. "من سارس إلى كورونا" جنوب ووسط الصين سر انتشار الأوبئة فى العالم كورونا
كتبت هدى زكريا

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تحذر الدول رعاياها من السفر إلى الصين بسبب تفشي فيروس كورونا، فما الذى جعل الدولة الأكثر كثافة سكانية في العالم، لبؤرة أمراض وفيروسات جديدة؟.

تاريخ طويل من الأمراض ظهر بين عامى 1957 وحتى 2020،البداية كانت مع الانفلونزا الآسيوية التى ظهرت شتاء 1957 وانتشرت على نطاق واسع حول العالم وخلفت ورائها ما يزيد عن مليون قتيل .

وفى الستينات من القرن الماض، ظهر فيروس أخر يسمى إنفلونزا هونج كونج فى منطقة الجنوب ،وصفه العالم وقتها بأنه الأخطر والأكثر انتشارا فى العصر الحديث وخلف 2 مليون قتيل .

ومع بداية الألفية الثالثة، وتحديدا فى 2002 ظهر وباء متلازمة الجهاز التنفسي (الحاد) المعروف باسم سارس فى جنوب الصين.

واعتقد العلماء أنه ربما يكون قد عبر من الحيوانات إلى البشر.. ولكن مع مرور الوقت تطور من مجرد فيروس حيوانى إلى سلالة جديدة من فيروس كورونا .

وبعد سنوات قليلة اجتاحت إنفلونزا الطيور مزارع دجاج فى هونج كونج قبل أن تنتقل إلى البشر، وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ عامة.

واليوم يعيش العالم حالة الذعر والقلق نفسها، مع ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا بجنوب الصين، وهى الأشد والأكثر خطورة كما يصفها العلماء فى أقل من شهرين قتلت المئات وأصابت الألاف.

وفي هذا التقرير نستعرض الأسباب التى تقف وراء ظهور تلك الأمراض وسرعه انتشارها في الداخل والخارج.


الصين

كورونا

فيروس كورونا

منظمه الصحه العالميه

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