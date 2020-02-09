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الأحد، 09 فبراير 2020 08:29 م
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بيل جيتس يرصد 645 مليون دولار لبناء يخت فاخر صديقا للبيئة

الأحد، 09 فبراير 2020 08:29 م
بيل جيتس يرصد 645 مليون دولار لبناء يخت فاخر صديقا للبيئة بيل جيتس
أ ش أ ووكالات الأنباء

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رصد بيل جيتس رجل التكنولوجيا العالمي، 645 مليون دولار لبناء يخت فاخر صديقا للبيئة يعمل بالهيدروجين السائل بما يسمح له بالسفر لمسافة 4 آلاف ميل قبل الحاجة إلى إعادة التزود بالوقود.

وقالت صحيفة "ديلي ميل: البريطانية إن اليخت سيعمل بشكل كامل بالهيدروجين السائل ما يعني أن الانبعاثات الناتجة عن احتراق الوقود هي الماء فقط.

وذكرت الصحيفة أنه يُعتقد أن بيل جيتس دفع 645 مليون دولار لشراء اليخت الذي تم الكشف عنه في معرض موناكو لليخوت العام الماضي.

ويبلغ طول اليخت الفاخر 113 مترًا وهو مكون من 5 طوابق كاملة مع مساحة تتسع لـ14 ضيفًا وطاقمًا مكونًا من 31 فردًا، وصالة ألعاب رياضية، وقاعة لممارسة اليوجا، وغرفة تجميل وصالون للتدليك وحمام سباحة.

ومن المعروف أن جيتس، 64 عامًا، يحصل على عطلات منتظمة على متن اليخوت الضخمة، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يشتري فيها. ففي الماضي كان يستأجر عادة قوارب خلال رحلات الصيف إلى البحر المتوسط، ومن غير المُتوقع أن يكون اليخت الجديد جاهزًا للإبحار قبل عام 2024.

وكان الملياردير الأمريكي بيل جيتس ، تبرع بمبلغ 100 مليون دولار لمكافحة وباء فيروس كورونا ، والذي أودى بحياة 560 شخصاً حتى الآن، حيث سيتم استخدام هذه الأموال في تعزيز جهود الكشف والعزل والعلاج ، وتطوير اللقاحات.

وسيتم تخصيص 20 مليون دولار من هذه الأموال للوكالات الحكومية والدولية مثل منظمة الصحة العالمية والمركز الأمريكية لمكافحة الأمراض، واللجنة الوطنية للصحة الصينية والمركز الصيني لمكافحة الأمراض، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

كما سيتم تخصيص 60 مليون دولار لتسريع اكتشاف وتطوير واختبار اللقاحات اللازمة لعلاج الفيروس، وتقديم 20 مليون دولار إلى دول في أفريقيا وجنوب آسيا التي تضررت بشكل خاص من تفشي الأمراض الأخرى.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة حيتس إنه يجب على المنظمات والحكومات والقطاع الخاص والجمعيات الخيرية العمل سويًا لإبطاء وتيرة تفشي المرض، ومساعدة البلدان على حماية مواطنيها منه، وتسريع عملية تطوير العلاج اللازم للسيطرة عليه.

 

 


بيل جيتش

أمريكا

يخت

كورونا

الوقود

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