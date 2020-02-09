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بريطانيا تعلن اكتشاف إصابة رابعة بفيروس كورونا

الأحد، 09 فبراير 2020 01:57 م
بريطانيا تعلن اكتشاف إصابة رابعة بفيروس كورونا كورونا - ارشيفيه
كتبت ـ هند المغربى

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أعلنت بريطانيا اكتشاف حالة رابعة من المصابين بفيروس كورونا، وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها، وكانت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أوضحت في تقرير لها، أن البريطانيين يستعدون للرحيل من مدينة ووهان الموبوءة بالفيروس إلى وحدة عزل "ميلتون كينيز"، وسيتم الحجر الصحى لنحو 150 بريطانيا يتم نقلهم جوا من الصين.

وقالت الصحيفة، يعتقد أعضاء البرلمان أنه قد يتم فرض حظر على السفر في الصين خلال أسابيع بسبب تفشي المرض.

وأضاف النائب المحافظ بوب سيلي: "إن أولويتنا هى شعبنا"، حيث تعمل الحكومة على تعزيز جهود العزل، وتواجه الحكومة دعوات لتجميد جميع رحلات السفر من الصين بمجرد إنقاذ آخر دفعة من الذين تم إجلاؤهم من البريطانيين من ووهان التى أصيبت بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم نقل 150 مواطنًا بريطانيًا جوًا من مقاطعة هوبى اليوم الأحد، ونقلهم جوًا إلى الوطن قبل الحجر الصحى على الفور لمدة 14 يومًا فى مجمع عزل ميلتون كينتز.

ذكرت خدمة الإسعاف المركزية الجنوبية، أن كينتز هيل، هو مركز مؤتمرات وفندق، سيُستخدم لإيواء المواطنين العائدين بعد هبوطهم، قادمين من ووهان.

وأضاف دومينيك راب وزير الخارجية، إنها ستكون آخر طائرة مستأجرة للفرنسيين الذين يفرون من الصين فى الوقت الذى يبذل فيه جهود لدرء الفيروس القاتل الذى ينتشر على الأراضى البريطانية.

 


بريطانيا

كورونا

فيروس كورونا

الحجر الصحي

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