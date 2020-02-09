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خالد صلاح
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برلين تشكر بريطانيا على التعاون فى إعادة 20 ألمانيا من ووهان إلى بلادهم

الأحد، 09 فبراير 2020 09:33 م
برلين تشكر بريطانيا على التعاون فى إعادة 20 ألمانيا من ووهان إلى بلادهم تفشى فيروس كورونا
أ ش أ

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وجهت ألمانيا الشكر ، إلى المملكة المتحدة (بريطانيا) ، للتعاون في إعادة 20 مواطنًا ألمانيًا إلى جانب أفراد عائلاتهم إلى العاصمة برلين اليوم ، الأحد ، بعد ترحيلهم من مدينة ووهان الصينية - بؤرة انتشار فيروس "كورونا المستجد".

وقال وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس - في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" أوردتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم ، الأحد ، إنه قد شعر بالارتياح بشأن إعادة المواطنين لبلادهم، موضحا أن العملية شملت العديد من المواطنين الأوربيين.

وأشار إلى أنهم سيقضون أسبوعين في الحجر الصحي بمستشفى تابعة للمؤسسة الطبية الصليب الأحمر، مضيفا "شكر كبير لأصدقائنا البريطانيين لثقتهم وتعاونهم".

ووصف ماس، مساهماتهم في إعادة الرعايا لأوطانهم بعمل ينم عن تضامن أوروبي يشجع على علاقات بريطانية - أوروبية مستقبلية بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

كما نشرت القوات الجوية الألمانية تغريدة على "تويتر" توضح فيها أن هؤلاء الذين كانوا على متن الطائرة تم نقلهم جوًا من مدينة (ووهان) على طائرة بريطانية مستأجرة.

 

 


المانيا

المملكة المتحدة

فيروس كورونا

مدينة ووهان

بريطانيا

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