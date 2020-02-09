انهيار منزل مكون من 3 طوابق بشبرا الخيمة دون خسائر بشرية

وتم نقل جثة المتوفى لمستشفي ناصر العام والتحفظ على السائق المتسبب بالواقعة، وتكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها بنشر صورة الطفل العثور علي أهليته وتولت النيابة التحقيق.

وفي سياق آخر، أصيب 6 أشخاص، إثر تصادم سيارة ملاكي مع أتوبيس أعلى الطريق الحر اتجاه بنها، وجرى الإجلاء وإرسال سيارتين إسعاف، ونقل المصابين إلى مستشفى الجامعة ببنها.