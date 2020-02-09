انهيار منزل مكون من 3 طوابق بشبرا الخيمة دون خسائر بشرية

انهار منزل قديم مكون من 3 طوابق بمنطقة الشرقاوية التابعة لحي غرب شبرا الخيمة، دون خسائر بالأرواح، وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية لمكان الواقعة، وتولت النيابة التحقيق. وتلقي اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن القليوبية إخطارا من نجوى العشيري، رئيس حي غرب شبرا الخيمة بانهيار منزل قديم مكون من 3 طوابق بمنطقة الشرقاوية التابعة لحي غرب شبرا الخيمة.
وكان لقي طفل مصرعه بحادث تصادم بشبرا الخيمة، وتبين أن الجثة لطفل يبلغ من العمر 12 عاما ولم يستدل معه اي أي أوراق تثبت هويتة وتم نقل الجثة لمستشفي ناصر العام وضبط السائق المتسبب بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وتلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا من المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بوفاة طفل يبلغ من العمر 12عاما مجهول الهوية، إثر حادث تصادم سيارة به أثناء عبور شارع بدائرة القسم .
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