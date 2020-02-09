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انخفاض أسعار الحديد.. 100جنيه لـ " عز".. و300 فى شركة السويس للصلب

الأحد، 09 فبراير 2020 07:10 م
انخفاض أسعار الحديد.. 100جنيه لـ " عز".. و300 فى شركة السويس للصلب حديد تلسيح - صورة ارشيفية
كتب - أحمد يعقوب

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شهدت أسعار حديد التسليح تراجعا فى الأسعار ، حيث أعلنت شركة حديد عز عن خفض فى أسعارها 100 جنيه للطن لتصبح الأسعار الجديدة 9900 جنيه للأطوال و 9630 جنيهًا للفائف شامل الضريبة تسليم أرض المصنع ، كما أعلنت السويس للصلب ، فى بداية اليوم انخفاض 300 جنيه فى أسعار البيع لتكون الأسعار الجديدة 9450 جنيه و9350 جنيه للأطوال واللفائف على التوالى.
 
وقالت مصادر بالسوق، أن تلك الانخفاضات لها مبررها على ضوء تراجع الأسعار عالمياً وذلك بعد أن انخفضت أسعار الخردة والبيليت بالإضافة إلى تراجع سعر الدولار وتوقع أن تقوم المصانع الأخرى بانخفاضات مماثلة للحفاظ على تنافسيتها والاستمرار فى البيع.
 
ومن المعروف أن سوق الحديد يعانى من الكساد حالياً نتيجة موسم الشتاء والامطار وخاصة في الإسكندرية ومحافظات الدلتا مما يعوق حركة النقل والبناء وبالتالي انخفاض حجم الطلب في مشروعات البناء الخاص والمساكن بينما مشروعات الدولة تسير طبقاً لما هو مخطط لها وعلى رأسها مشروعات العاصمة الإدارية التى تشهد حركة بناء نشطة استعداداً لنقل الإدارات الحكومية بها بحلول العام القادم.
 
 

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