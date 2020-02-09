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انتظام أول يوم دراسى بالترم الثانى فى 3060 مدرسة بالشرقية

الأحد، 09 فبراير 2020 08:40 ص
انتظام أول يوم دراسى بالترم الثانى فى 3060 مدرسة بالشرقية مدرسة - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

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انتظم مليون و133 ألف طالب وطالبة علي مستوي 20 إدارة تعليمية  في 3060 مدرسة علي مستوي محافظة الشرقية في اليوم الأول من النصف الدراسي الثاني، وأكد رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم انه  وتم التنبيه علي مديري الإدارات التعليمية بضرورة تهيئة الأجواء الملائمة أمام الطلاب وتجهيز الكتب الدراسية ومراعاة سد العجز بالمدارس وتوفير المطهرات والمنظفات والتهوية الجيدة للحد من الأمراض المعدية مع نشر الإجراءات الوقائية في لوحة الإعلانات المدرسية للحفاظ علي الصحة العامة الطلاب .

وكان هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الطلاب والمعلمين والعاملين بالتعليم، ببداية النصف الثاني من  العام الدراسي الجديد، متمنياً التوفيق لأبنائنا الطلاب في جميع مراحل التعليم المختلفة والحصول على الدرجات النهائية في المواد الدراسية وتحقيق المراكز الأولى .

وأصدر تعليمات مشددة علي مديرية التربية والتعليم، بضرورة الانتهاء من جاهزية المدارس بمختلف الإدارات التعليمية لاستقبال الطلاب وتهيئة الأجواء المناسبة أمامهم لانتظام اليوم الدراسي وتحقيق  أعلى  الدرجات، وبضررة تواجد الزائرة الصحية، وفحصها المستمر للطلاب بالأخص في المرحلة الابتدائية، وسرعة إسعاف أي حالة مرضية، ومنح إجازات لأى طالب يتعرض لأزمة مرضية.

وجه المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم بمتابعة مديري الإدارات التعليمية وتفعيل دور لجان المتابعة الميدانية للتأكد من تواجد أعضاء هيئة التدريس بمقر عملهم ولتحقيق الانضباط في العمل.

كما أصدر محافظ الشرقيه تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالاهتمام بأعمال النظافة بمحيط المدارس وعدم السماح بتواجد الباعة الجائلين أمام أسوار المدارس والتنسيق مع إدارات المرور لتحقيق السيولة المرويه المطلوبة.

وأشار إلى أن المحافظة حققت إنجاز كبير في خطة انشاء و تطوير المدارس ، خلال عام ،  إستعداداً لإستقبال النصف  العام الدراسي الثاني،  للقضاء على نظام الفترتين ولتقليل الكثافة الطلابية في الفصول، وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.


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