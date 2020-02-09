الملك عبدالله الثانى يستقبل وفدا روسيا

وكالات

استقبل الملك عبدالله الثانى، عاهل الأردن، في قصر الحسينية اليوم الأحد، وفدا روسيا برئاسة نائب وزير الخارجية الروسى سيرجي فيرشينين، الذي نقل للملك رسالة من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، حول التطورات التي تشهدها المنطقة.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية، حمل الملك، نائب وزير الخارجية الروسى، تحياته إلى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، مؤكدا عمق العلاقات الأردنية الروسية، والحرص على تعزيزها في المجالات كافة.

وتم التأكيد على أهمية تعزيز الشراكة بين البلدين الصديقين، ومواصلة التنسيق والتشاور بينهما إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتناول اللقاء المستجدات الإقليمية الراهنة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث جدد الملك التأكيد على ضرورة تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، القابلة للحياة، على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وبالنسبة للأزمة السورية، أكد الملك ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة، يحفظ وحدة سوريا أرضا وشعبا، ويضمن عودة طوعية وآمنة للاجئين.

كما جرى بحث المساعي المبذولة للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات في المنطقة.

وحضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومستشارالملك للاتصال والتنسيق.