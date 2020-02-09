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القومى للمرأة بسوهاج يوعى السيدات بالشمول لمنع حوادث النصب أمام ماكينات الصرف.. صور

الأحد، 09 فبراير 2020 02:16 م
القومى للمرأة بسوهاج يوعى السيدات بالشمول لمنع حوادث النصب أمام ماكينات الصرف.. صور جانب من الندوة
سوهاج - محمود مقبول

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نظم فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة سوهاج، اليوم الأحد، أول ندوات عن الشمول المالى، للرائدات الريفيات باستخدام الهواتف الذكية لنشر الفكرة وتعميمها على السيدات بقرى المحافظة المختلفة، وذلك بمعدل دورتين كل شهر خلال العام الحالى 2020، بحضور عضوات المجلس، فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتمكين المرأة اقتصاديا.

صرحت بذلك الدكتورة سحر وهبى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج، وأضافت أن الهدف من الندوات هو توعية السيدات على كيفية التعامل مع منظومة الشمول المالى، للحد من تعرض السيدات لأعمال النصب والاحتيال أثناء التعامل مع ماكينات الصراف الآلى بالشوارع، وكذلك أعمال الشراء والبيع، وأنه سوف يتم تحميل فيديو على الهواتف المحمولة للسيدات مدته لا تزيد عن دقيقة واحدة يوضح كيفية التعامل مع ماكينات الصرف دون اللجوء للغرباء.

وأشارت وهبى، أن الندوات تهدف أيضا إلى حماية السيدات من الوقوع فى مخاطر التوقيع على شيكات أو إيصالات أمانة عند شراء تجهيزات العرائس لبناتهن، الأمر الذى أبرز مؤخرا ظاهرة الغرامات وصدور أحكام قضائية ضد هؤلاء السيدات، وصلت للحبس فى كثير من الأحيان بالإضافة إلى تعريف السيدات بعدم القيام بأعمال التوقيع على سندات على بياض أو مبالغ مالية مجمعة من خلال البصمة أوالأختام، لافتة لافتا إلى أنه سيتم عقد 24 لقاء توعوى بالقرى والنجوع على مستوى المحافظة.

يذكر أن الدكتورة سحر وهبى قد ذكرت فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن الدروات تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتمكين المرأة اقتصاديا وتعريفها المفهوم الخاص بدراسات الدوى للمشروعات بأنواعها وسوف يشارك فى التدريبات وحملات التوعية عدد من البنوك وشركات المحمول وجهاز المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وسوف يتم توفير الدعم المالى للمشروعات المقترحة من قبل السيدات وتحوليهن لسيدات اعمال صغيرات وسوف يتم تقديم القروض الميسرة من خلال البنوك وجهاز المشروعات الصغيرة ومن المتوقع أن يستهدف التدريب خلال العام الحالى أكثر من 2000 سيدة بالقرى.

ندوت الشمول المالى بمركز القومى للمرأة بسوهاج (1)
ندوت الشمول المالى بمركز القومى للمرأة بسوهاج

 

ندوت الشمول المالى بمركز القومى للمرأة بسوهاج (2)
ندوت الشمول المالى بمركز القومى للمرأة بسوهاج

 

ندوت الشمول المالى بمركز القومى للمرأة بسوهاج (3)
ندوت الشمول المالى بمركز القومى للمرأة بسوهاج

 

ندوت الشمول المالى بمركز القومى للمرأة بسوهاج (4)
ندوت الشمول المالى بمركز القومى للمرأة بسوهاج

 

ندوت الشمول المالى بمركز القومى للمرأة بسوهاج (5)
ندوت الشمول المالى بمركز القومى للمرأة بسوهاج

 

ندوت الشمول المالى بمركز القومى للمرأة بسوهاج (6)
ندوت الشمول المالى بمركز القومى للمرأة بسوهاج

 

ندوت الشمول المالى بمركز القومى للمرأة بسوهاج (7)
ندوت الشمول المالى بمركز القومى للمرأة بسوهاج

 


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