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القبض على عاطلين سرقا حقيبة موظف وأصاباه بكسور فى السيدة زينب

الأحد، 09 فبراير 2020 01:45 م
القبض على عاطلين سرقا حقيبة موظف وأصاباه بكسور فى السيدة زينب متهم - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد – سليم على

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القى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، القبض على عاطلين بعدما خطفوا حقيبة من موظف وأصيب بكسور لرفضه ترك الحقيبة التى يحملها فى يده بالسيدة زينب، وتحرر محضر بالواقعة.

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطاراً من المقدم احمد سعيد رئيس مباحث قسم شرطة السیدة زینب، مفادة تلقى إشارة من مستشفى المقطم، تفید استقبالھا "إ.ع"،  59 سنة، موظف مصاب بكسر بالفخذ الأیمن، إثر إدعاء سقوط على الأرض، وبالانتقال تم التقابل مع المصاب والذي قرر بأنه أثناء سیرة بشارع مجرى العیون مع شارع بیرم التونسي، فوجئ بقیام شخصان یستقلان دراجة بخاریة "بدون لوحات معدنیة" قام احدھما بخطف حقیبة یده وبداخلھا " ھاتف محمول ماركة أوبو ، نظارة طبیة ، أوراق خاصة بالمجني علیه، شھادات میلاد خاصة بأنجالھ " وأثناء محاولته التشبث بالحقیبة سقط على الأرض مما أدي إلى حدوث إصابته المنوه عنھا ولاذا بالفرار .

 

ومن خلال الاستعانة بالتقنیات الحدیثة وفحص الكامیرات بمحل الواقعة أمكن الاستدلال علي صور شخصیة للمتھمان مرتكبي الواقعة، ووبتكثیف التحریات ومن خلال النشر عن أوصاف وصور المتھمان أمكن التوصل إلي أن وراء ارتكا ب الواقعة كلا من "إ.م"، 24 سنة،  عامل كوالین سیارات ، و"ا.ح" ، 25 سنة، عاطل والسابق اتھامه في 4 قضایا أخرھم 3055 لسنة 2016م المقطم " تسول " .

 

وعقب تقنین الإجراءات تم استھدافھما بمأموریة بمعرفة ضباط وحدة مباحث قسم شرطة المقطم، وبصحبتھم القوة المرافقة أسفرت عن ضبطھما وبحوزتھما  دراجة بخاریة رقم أ ط ر 3862 ماركة دایون حمراء اللون " ملك المتھم الأول " والمستخدمة بإرتكاب الواقعة ،  بعض المتعلقات الشخصیة الخاصة بالمجني علیه " مفاتیح ، بطاقة رقم قومى " بمواجھتھما بالتحریات أیداھا واعترفا بارتكاب الواقعة.

 

وأقرا بقیامھما ببیع الھاتف المحمول المستولى علیھ لعمیلھما " سیئ النیة "ع.ا"،  28 سنة، وتخلصھما من الحقیبة وما بداخلھا أسفل إحدى السیارات بدائرة القسم أثناء ھروبھما  أمكن ضبط الأخیر  وبمواجھتھ بما جاء بأقوالھما أیدھا و تم بإرشاده ضبط الھاتف المستولى علیھ لدى عمیلیھ " حسن النیة  باستدعاء المجنى علیھ تعرف على المتھمان والمضبوطات واتھمھما بالسرقة و تحرر عن ذلك ملحقا للمحضر الأصلي  وتولت النیابة العامة التحقیق ، وجارى تطویر مناقشتھما.

 

 


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