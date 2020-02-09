رويترز

قالت متحدثة باسم شركة فرابورت التى تدير مطار فرانكفورت فى ألمانيا إنه تم إلغاء نحو 100 رحلة من وإلى أكبر مطارات ألمانيا اليوم الأحد بسبب العاصفة سابينه. وذكرت المتحدثة أن هذا العدد يمثل قرابة ثمانية بالمئة من حوالي 1200 رحلة وصول ومغادرة في فرانكفورت اليوم، مضيفة أن عمليات الإلغاء ستزداد في وقت لاحق من اليوم مع توقعات بوصول رياح عاصفة إلى المدينة.

وكانت السلطات البريطانية أصدرت تحذيرات اليوم الأحد، مع اقتراب عاصفة كيارا، التى من المتوقع أن تكون الأقوى فى بريطانيا منذ عام 2013 مصحوبة برياح تصل سرعتها إلى 80 ميل في الساعة وأمطار غزيرة، وذكرت قناة (سكاى نيوز) البريطانية - الناطقة بالإنجليزية - أن عدة مناطق بالبلاد شهدت بالفعل رياحا شديدة ما تسبب في إلغاء عشرات الرحلات الجوية الداخلة والخارجية وتعطل حركة الملاحة البحرية بعدة مناطق بالبلاد.