وكانت الرياح القوية المصاحبة للعاصفة تسببت في انهيار سقف أحد المباني في اسكوتلندا أمس ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص، فيما تم إغلاق عدة جسور أمام سيارات النقل الثقيل وتعطيل عدد من رحلات العبارات.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، أعلنت أنّ العاصفة، ستهب على قسم من أوروبا، خصوصاً المملكة المتحدة وإيرلندا، وستتسبب برياح قوية الأحد فى شمال غربي البلاد قد تبلغ سرعتها 140 كيلومتراً في الساعة، وستمتد إلى بلجيكا.