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الصحة العالمية: نقل مجموعة جديدة من المرضى اليمنيين إلى الأردن للعلاج

الأحد، 09 فبراير 2020 04:44 م
الصحة العالمية: نقل مجموعة جديدة من المرضى اليمنيين إلى الأردن للعلاج اليمن
أ ش أ

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أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه تم نقل مجموعة جديدة من المرضى اليمنيين للعلاج في الخارج، حيث وصلت طائرة تقلهم إلى العاصمة الأردنية عمان ، أمس لتكون هي الرحلة الثانية التي تصل هذا الأسبوع كجزء من عملية النقل الجوى الطبي التي تشرف عليها الأمم المتحدة والمنظمة.

وأشارت المنظمة - في بيان اليوم ، الأحد بجنيف - إلى أن الرحلة السابقة، التي كانت قد نقلت 6 أطفال، تضم أول المرضى الذين يتم نقلهم إلى خارج اليمن للعلاج، حيث تم إجراء العديد من العمليات الجراحية لهم.. موضحة أنه مع الرحلة الثانية فقد أنضم 22 رجلا وامرأة ليصل العدد الإجمالى في الأردن إلى 28 يمنيا.

وذكرت أن هؤلاء المرضى هم جزء من مجموعة خاصة من اليمنيين المصابين بأمراض مزمنة والذين لا يستطيعون الحصول على العلاج الذي يحتاجونه داخل البلاد، وكثير منهم يعانى من أنواع مختلفة من الأمراض.. منوهة بأنه تم التخطيط لرحلة ثالثة إلى القاهرة من المقرر أن تغادر اليمن خلال الأسابيع المقبلة.

جدير بالذكر أن عملية النقل الجوى الطبي تمت عبر مفاوضات أجراها المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث، ومنسق الشئون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن ليز جراندى، بالإضافة إلى حكومات كل من الأردن ومصر والسعودية.

 

 


اليمن

الأردن

الصحة العالمية

عمان

المرضى اليمنيين

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