الشرطة الصينية تطارد مشتبها فى إصابتهم بفيروس كورونا بالشوارع.. فيديو

كتب محمد شعلان

حالة من الرعب تسيطر على كل المدن الصينية خوفا من استمرار تفشى فيروس كورونا وحصد المزيد من الأرواح، وتتخذ السلطات الأمنية والصحية فى الصين كل الإجراءات لمحاصرة المرض وتقليل حالات العدوى، وأظهرت لقطات فيديو متداولة مؤخرا قيام رجال الشرطة بمُطاردة مواطنين يشتبه فى إصابتهم بفيروس كورونا فى الشوارع وضبطهم لعزلهم والإسراع فى علاجهم، خوفًا من زيادة أعداد ضحاياه التى تفوق عدد وفيات وباء سارس التى وقعت بين عامى 2002 و2003.

ولا تقتصر على المنازل فحسب، بل تتم مُطاردة المشتبه فى إصابتهم بـ #فيروس_كورونا فى الشوارع، لعزلهم والإسراع فى علاجهم، خوفًا من زيادة أعداد ضحاياه التى تفوق عدد وفيات وباء #سارس بين عامى 2002 و2003#الصين #كورونا #CoronaOutbreak pic.twitter.com/4CXWQLAF5v

— 24.ae | منوعات (@24Entertain) February 9, 2020

وأدخلت السلطات الصينية، اسما رسميا مؤقتا، لمرض الجهاز التنفسى الحاد الجديد، والذى كان يعرف سابقا باسم فيروس كورونا 019-nCoV، وأعلنت السلطات الصينية عن قرارها فى مؤتمر صحفى، بحسب موقع "رين تى في"، وفقًا للجنة الصحة الحكومية الصينية، سيتم الآن تسمية هذا المرض الجديد بـ NCP أو "New Coronavirus Pneumonia".

الشرطة تضبط المشتبه فى اصابتهم



محاولة ضبط مشتبه فى اصابته

وقالت السلطات الصينية، إنه سيتم استخدام هذا الاسم فى التقارير الرسمية، وفى المستقبل قد يتم تغيير اسم المرض، وأشار إلى ارتفاع عدد الحالات المبلغ عنها فى الصين وحدها إلى 37198 إصابة، فى أقل من شهرين بعد ظهور الفيروس فى أواخر ديسمبر فى مدينة ووهان.

واتخذت الصين إجراءات مشددة لمنع انتشار الفيروس، شملت فرض حجر صحى على أكثر من 50 مليون شخص فى مقاطعة هوبى، ومحاصرة المقاطعة الواقعة فى وسط البلاد وعاصمتها ووهان.

وارتفع عدد الوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا القاتل على مستوى العالم إلى 805 أشخاص متجاوزا فى شهرين عدد الوفيات التى تسبب بها فيروس سارس، وتجاوزت حالات الإصابة المؤكدة فى الصين وحدها 36 ألفا و600 شخص فى أقل من شهرين بعد أن ظهر فى مدينة ووهان فى أواخر ديسمبر الماضي.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن فيروس سارس، الذى انتشر بين عامى 2002 و2003، كان قد تسبب فى وفاة 774 شخصا وأصاب 8100 آخرين فى 26 دولة خلال ثمانية أشهر، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، وكان 45 بالمئة من إجمالى المصابين بسارس فى الصين.