الرئيس المالى يلتقى نظيره الجزائرى عبدالمجيد تبون

وكالات

التقى الرئيس المالى إبراهيم بوبكر كيتا، اليوم نظيره الجزائرى عبد المجيد تبون، على هامش الدورة العادية الـ 33 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقى المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا حاليًا.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين مالى والجزائر، سيما تلك المرتبطة بالسلم والأمن والتنمية .

وعقد اليوم، زعماء وممثلو الدول الأفريقية، جلسة مغلقة عقب انتهاء الجلسة الافتتاحية للقمة الأفريقية العادية الثالثة والثلاثين بأديس أبابا، تناولت عددا من التقارير الهامة المتعلقة بآليات عمل الاتحاد الأفريقى والاصلاح المؤسسى للاتحاد وقضايا السلام والأمن .

واستعرض المشاركون فى الجلسة تقرير موسى فقى محمد رئيس مفوضية الاتحاد الافريقى بشأن الاصلاح المؤسسى للاتحاد ومؤسساته ، وتقرير رئيس جمهورية النيجر محمدو إيسوفو بشان منطقة التجارة الحرة الافريقية التى دخلت حيز النفاذ فى الثلاثين من مايو الماضى.

كما بحث المشاركون ايضا التقارير المتعلقة بالسلام والأمن بالقارة الافريقية ومن بينها تقرير يتعلق بانشطة مجلس السلم والأمن حول الاوضاع الامنية بالقارة ، وتقرير حول تنفيذ خريطة طريق الاتحاد الافريقى والتى تتضمن خطوات عملية لاسكات البنادق بافريقيا عام 2020 .

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد ترأس الجلسة الافتتاحية للقمة الافريقية الثالثة والثلاثين صباح اليوم ، وجرى خلالها تسليم رئاسة الاتحاد الافريقى من مصر الى جنوب افريقيا لمدة عام .