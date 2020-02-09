سوبر كورة
Ads
الأحد، 09 فبراير 2020 02:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الخلافات تزداد فى المعسكر الأصولى بإيران مع اقتراب الانتخابات التشريعية

الأحد، 09 فبراير 2020 12:56 م
الخلافات تزداد فى المعسكر الأصولى بإيران مع اقتراب الانتخابات التشريعية انتخابات ايران - ارشيفية
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مع اقتراب موعد الانتخابات التشرعية المزمع اجراؤها فى إيران 21 فبراير الجارى، تزداد الخلافات داخل الجبهة الأصولية، وحتى اليوم لم ينجح التيار الاصولى فى التوصل لإجماع داخلى ولم تتمكن كافة أجنحته من الانضواء تحت عباءة ائتلاف واحد وتقديم قائمة انتخابية موحدة.

 

وتعد إحدى أبرز المشكلات التى تواجه المعسكر المحافظ فى الانتخابات، انفصال "جبهه پایداری" (جبهة الصمود) عن الانضواء تحت مظلة ائتلاف واحد للتيار الأصولى، وقدمت قائمة انتخابية خاصة بها مكونة من 60 مرشحا، ليس ذلك فحسب بل وستنافس بها قائمة الأصوليين التى يتصدرها محمد باقر قاليباف رئيس بلدية طهران الأسبق وجنرال الحرس الثورى السابق، على مقعد البرلمان وفقا لصحيفة آرمان ملى الإصلاحية.

 

وبخلاف الصمود فهناك مشكلة آخري أضيفت إلى هذه الجبهة، وهى دعوة "جبهة التقدم والرفاهیة والعدل" المحافظة أيضا لعدم الانخراط في ائتلاف هذا التيار ونشر قائمة انتخابية مستقلة لمرشحيهم، وفى السياق نفسه، أشار أمين عام حزب "سبز" (الحزب الأخضر) الإيراني المحافظ حسين كنعاني مقدم إلى احتمالية عدم توصل ائتلاف المعسکر الاصولى إلى قائمة انتخابية موحدة وعندها سيخوض هذا الحزب المعترك الانتخابى بقائمة مستقلة.

 

ولم تقف الانشقاقات عند هذا الحد، فبعض أعضاء حزب مؤتلفة الإسلامى المحافظ لوحوا ضمنيا بأن الحزب سيتخذ قرار آخر في حال لم تكتمل قائمة ائتلاف الجبهة الأصولية، أي من الممكن أن ينفصل هذا الحزب ويخوض الانتخابات بقائمة انتخابية لمرشحيه.

 

فى المقابل كان أعلن المجلس الأعلى لوضع سياسات الجبهة الإصلاحية امتناعه عن تقديم قوائم انتخابية بسبب استبعاد المرشحين الإصلاحيين، قائلا "لا إمكانية للتنافس العادل"، داعيا الإيرانيين للمشاركة الفعالة في الانتخابات، لرفع التهديدات وحماية مصالح وأمن البلاد.

 

ووافق مجلس صيانة الدستور، حتى الآن على ترشيح نحو 9 آلاف من بين 14 ألفا تقدموا بطلبات ترشح للمنافسة على 209 مقعدا فى مجلس الشورى الإسلامى "البرلمان"، وستجرى بالتزامن انتخابات مجلس خبراء القيادة.

 

ويحق لـ 57 مليونا و 918 ألف شخص التصويت فى هذا الاستحقاق، وتعد الانتخابات أول اختبار واستحقاق تخوضه طهران منذ الأزمات التى عصفت بها مؤخرًا عقب اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليمانى، ونهوض احتجاجات فى البلاد غاضبة جراء إسقاط الحرس الثورى طائرة ركاب أوكرانية تقل إيرانيين ومقتل جميع ركابها.


ايران

الانتخابات التشرعية

الانتخابات البرلمانية فى ايران

التيار الاصلاحى

المعسكر المحافظ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار مصر اليوم .. انطلاق قمة الاتحاد الأفريقى برئاسة السيسى

أخبار مصر اليوم .. انطلاق قمة الاتحاد الأفريقى برئاسة السيسى

السيسى يدعو لقمة بالقاهرة لبحث إنشاء قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب

السيسى يدعو لقمة بالقاهرة لبحث إنشاء قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب

سوبر كورة.. إبراهيم نور الدين يتهم 4 لاعبين ببيراميدز بمحاولة الاعتداء عليه

سوبر كورة.. إبراهيم نور الدين يتهم 4 لاعبين ببيراميدز بمحاولة الاعتداء عليه

"سبوع" كيان محمد صلاح فى نجريج أم ليفربول؟

"سبوع" كيان محمد صلاح فى نجريج أم ليفربول؟

هيئة الاستعلامات: 10 قمم عالمية بـ4 قارات دافع فيها الرئيس عن حق أفريقيا فى السلام والتنمية

هيئة الاستعلامات: 10 قمم عالمية بـ4 قارات دافع فيها الرئيس عن حق أفريقيا فى السلام والتنمية

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى: السيسى قام بعمل عظيم خلال رئاسته للاتحاد

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى: السيسى قام بعمل عظيم خلال رئاسته للاتحاد

كريم حسن شحاتة: مستمر فى عملى بقناة الزمالك ولم يخطرنى أحد برحيلى

كريم حسن شحاتة: مستمر فى عملى بقناة الزمالك ولم يخطرنى أحد برحيلى

ليلة كبار أوروبا.. عودة ريال مدريد وبرشلونة لسباق الدورى الإسبانى بعد صدمة الكأس.. ديربى مثير بين الإنتر وميلان.. وشكوك حول مشاركة إبراهيموفيتش.. قمة ألمانية بين البايرن ولايبزيج.. ومانشستر سيتى يستضيف وست هام

ليلة كبار أوروبا.. عودة ريال مدريد وبرشلونة لسباق الدورى الإسبانى بعد صدمة الكأس.. ديربى مثير بين الإنتر وميلان.. وشكوك حول مشاركة إبراهيموفيتش.. قمة ألمانية بين البايرن ولايبزيج.. ومانشستر سيتى يستضيف وست هام

شاهد فى دقيقة.. كشف حساب مواجهات الزمالك والإسماعيلى قبل الصدام رقم 106

شاهد فى دقيقة.. كشف حساب مواجهات الزمالك والإسماعيلى قبل الصدام رقم 106

الإدارية العليا تفصل مدرسا بالإسكندرية تحرش بـ120 تلميذة بالسادس الابتدائى

الإدارية العليا تفصل مدرسا بالإسكندرية تحرش بـ120 تلميذة بالسادس الابتدائى

كثافات مرورية بمحور صفط اللبن بسبب زيادة الأحمال وعودة المدارس.. فيديو

كثافات مرورية بمحور صفط اللبن بسبب زيادة الأحمال وعودة المدارس.. فيديو

97% من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة البلطجة داخل المدارس والجامعات

97% من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة البلطجة داخل المدارس والجامعات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة