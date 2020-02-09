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الخطوط الجوية البريطانية تحطم الرقم القياسى فى أسرع رحلة من نيويورك إلى لندن

الأحد، 09 فبراير 2020 09:10 م
الخطوط الجوية البريطانية تحطم الرقم القياسى فى أسرع رحلة من نيويورك إلى لندن الخطوط الجوية البريطانية
كتب : أحمد علوى

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حطمت الخطوط الجوية البريطانية الرقم القياسي لأسرع رحلة جوية من نيويورك إلى لندن، والطائرة من طراز بوينج 747 وحلقت الطائرات ليلا من يوم السبت إلى اليوم الأحد وصلت إلى وجهتها في 4 ساعات و 56 دقيقة، فى سرعة أسرع من الصوت، وهبطت الطائرة في مطار هيثرو في الساعة 4.43 ، أي قبل ساعتين تقريبًا من الموعد المحدد لها،  كانت سرعتها القصوى خلال الرحلة 825 مترًا في الساعة (1،327 كم / ساعة) ، وفقًا لـ Flightradar24 ، وهي خدمة تتبع الرحلات عبر الإنترنت.

وتقدر منصة تتبع الرحلات أن متوسط ​​الوقت الذي تستغرقه الطائرة للطيران بين لندن ونيويورك هو ست ساعات و 13 دقيقة، وأعلنت Flightradar24  عن خبر الرحلة القياسية على حسابها الخاص على موقع تويتر، حيث كتبت: "إذا لم نكن مخطئين، تعتبر بيونج الآن أسرع وسيلة عبور بين لندن ونيويورك".

وأضافت الخدمة أن رحلة الخطوط الجوية البريطانية كانت أسرع من رحلة طيران فيرجن إيرباص A350 دقيقة واحدة ، والتي هبطت في مطار هيثرو بعد لحظات.

يذكر ان العاصفة سيارا هبت في المملكة المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع وتسببت في اضطرابات شديدة في السفر في أماكن أخرى. توقف اثنان من أكثر مطارات أوروبا ازدحامًا - أحدهما في فرانكفورت بألمانيا والآخر في أمستردام بهولندا - عن أكثر من 100 رحلة بسبب العاصفة.

صرح متحدث باسم الشركة لشبكة CNN بأن شركة الخطوط الجوية البريطانية ، مثلها مثل جميع شركات الطيران الأخرى التي تعمل على الرحلات الجوية من وإلى المملكة المتحدة، وتتأثر بالعاصفة سيارا - وألغت بعض رحلاتها ودمجت رحلات أخرى.

 


الخطوط الجوية البريطانية

بريطانيا

اسرع رحلة جوية

اخبار العالم

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