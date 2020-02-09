الحماية المدنية بالقاهرة تنجح فى إنقاذ طفلة محتجزة داخل شقة بالتجمع

كتب عبد الرحمن سيد – سليم على

انقذ رجال الحماية المدنية بالقاهرة، برئاسة اللواء أسامة فاروق مدير الإدارة، طفلة محتجزة داخل شقة سكنية في بمنطقة التجمع الخامس، وتم تسليمها لأهلها فى المنطقة ولاقى استحسان الأهالى وقدموا الشكر لجميع القائمين على عملية انقاذ الطفلة، وذلك فى إطار تفعيل الدور المجتمعى لأجهزة وزارة الداخلية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة الحالات الإنسانية التى قد تطلب مساعدة أجهزة الأمن.

تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة ، بلاغا يفيد بإحتجاز طفلة داخل شقة سكنية بأحد العقارات بالتجمع الخامس، وعلى الفور تم الدفع بوحدات الإنقاذ بالحماية المدنية للتعامل مع البلاغ وتم التقابل مع المبلغة، والتى أفادت أن كريمتها "طفلة" قد قامت بإغلاق باب الشقة من الداخل ولدى عودتها للمنزل لم تتمكن من فتح الباب.. تمكنت القوات بإستخدام المعدات اللازمة من فتح الباب وتمكين المبلغة من دخول مسكنها، ووجهت المُبلغه الشكر لرجال الشرطة على الجهود المبذولة وسرعة الإنتقال لمحل البلاغ والتعامل معه.

وعلى جانب آخر، نقلت وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية بالقاهرة، برئاسة اللواء أسامة فاروق مدير الإدارة، سيدة مسنة للمستشفى لتلقى العلاج، بعدما اختل توازنها وسقطت داخل شقتها، وذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والاستجابة الفورية مع البلاغات والمواقف والحوادث الطارئة.

وورد بلاغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، من أحد الأشخاص (عامل بصيدلية) والذى قرر بقيام إحدى السيدات بالاتصال هاتفياً بالصيدلية عمله وطلبت منه بعض الأدوية، ولدى قيامه بتوصيلها لسكنها بمحل البلاغ وقيامه بالطرق على الباب لم تستجيب وسمع صوت استغاثة من الداخل.

وانتقلت وحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة لمحل البلاغ، وتم فتح باب الشقة، وتبين أنها (ربة منزل - مسنة) مصابة، وبسؤالها أفادت باختلال توازنها وسقوطها أرضاً مما نتج عنه إصابتها المشار إليها، وتم نقلها لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، وساهم سرعة انتقال القوات فى إنقاذ المواطنة ونقلها للمستشفى لإسعافها.