سوبر كورة
Ads
الأحد، 09 فبراير 2020 02:38 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الحماية المدنية بالقاهرة تنجح فى إنقاذ طفلة محتجزة داخل شقة بالتجمع

الأحد، 09 فبراير 2020 02:06 م
الحماية المدنية بالقاهرة تنجح فى إنقاذ طفلة محتجزة داخل شقة بالتجمع الحماية المدنية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد – سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انقذ رجال الحماية المدنية بالقاهرة، برئاسة اللواء أسامة فاروق مدير الإدارة، طفلة محتجزة داخل شقة سكنية في بمنطقة التجمع الخامس، وتم تسليمها لأهلها فى المنطقة ولاقى استحسان الأهالى وقدموا الشكر لجميع القائمين على عملية انقاذ الطفلة، وذلك فى إطار تفعيل الدور المجتمعى لأجهزة وزارة الداخلية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة الحالات الإنسانية التى قد تطلب مساعدة أجهزة الأمن.

 

تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة ، بلاغا يفيد بإحتجاز طفلة داخل شقة سكنية بأحد العقارات بالتجمع الخامس، وعلى الفور تم الدفع بوحدات الإنقاذ بالحماية المدنية للتعامل مع البلاغ وتم التقابل مع المبلغة، والتى أفادت أن كريمتها "طفلة" قد قامت بإغلاق باب الشقة من الداخل ولدى عودتها للمنزل لم تتمكن من فتح الباب.. تمكنت القوات بإستخدام المعدات اللازمة من فتح الباب وتمكين المبلغة من دخول مسكنها، ووجهت المُبلغه الشكر لرجال الشرطة على الجهود المبذولة وسرعة الإنتقال لمحل البلاغ والتعامل معه.

 

وعلى جانب آخر، نقلت وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية بالقاهرة، برئاسة اللواء أسامة فاروق مدير الإدارة، سيدة مسنة للمستشفى لتلقى العلاج، بعدما اختل توازنها وسقطت داخل شقتها، وذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والاستجابة الفورية مع البلاغات والمواقف والحوادث الطارئة.

 

وورد بلاغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، من أحد الأشخاص (عامل بصيدلية) والذى قرر بقيام إحدى السيدات بالاتصال هاتفياً بالصيدلية عمله وطلبت منه بعض الأدوية، ولدى قيامه بتوصيلها لسكنها بمحل البلاغ وقيامه بالطرق على الباب لم تستجيب وسمع صوت استغاثة من الداخل.

 

وانتقلت وحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة لمحل البلاغ، وتم فتح باب الشقة، وتبين أنها (ربة منزل - مسنة) مصابة، وبسؤالها أفادت باختلال توازنها وسقوطها أرضاً مما نتج عنه إصابتها المشار إليها، وتم نقلها لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، وساهم سرعة انتقال القوات فى إنقاذ المواطنة ونقلها للمستشفى لإسعافها.

 


اخبار الحوادث

طفلة محتجزة

امن القاهرة

شقة سكنية بالتجمع

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

سقوط صاحب محطة وقود لبيعه 50 ألف لتر بنزين بالسوق السوداء فى مدينة نصر

الأحد، 09 فبراير 2020 01:08 م

طلاب المدارس يزورون مقر إدارة الحماية المدنية بالقاهرة للتعرف على طبيعة عملهم

الأحد، 09 فبراير 2020 12:56 م

سقوط صاحب مطبعة وراء تزوير كارنيهات الصحفيين والعاملين بالتلفزيون بالموسكى

السبت، 08 فبراير 2020 03:47 م

وفيات الدفايات عرض مستمر...ماس كهربى يتسبب فى وفاة أسرة مكونة من 4 أشخاص بفيصل.. اللواء ممدوح عبد القادر: وضع الدفايات على السجاد خطر .. مدير عمليات الحماية السابق: معظم الدفايات الكهربائية فى المنازل غير آمنة

السبت، 08 فبراير 2020 02:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مقاطعة صينية تعرض 142 دولارا لكل مصاب بارتفاع حرارة يسلم نفسه للمستشفى

مقاطعة صينية تعرض 142 دولارا لكل مصاب بارتفاع حرارة يسلم نفسه للمستشفى

أخبار مصر اليوم .. انطلاق قمة الاتحاد الأفريقى برئاسة السيسى

أخبار مصر اليوم .. انطلاق قمة الاتحاد الأفريقى برئاسة السيسى

السيسى يدعو لقمة بالقاهرة لبحث إنشاء قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب

السيسى يدعو لقمة بالقاهرة لبحث إنشاء قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب

سوبر كورة.. إبراهيم نور الدين يتهم 4 لاعبين ببيراميدز بمحاولة الاعتداء عليه

سوبر كورة.. إبراهيم نور الدين يتهم 4 لاعبين ببيراميدز بمحاولة الاعتداء عليه

"سبوع" كيان محمد صلاح فى نجريج أم ليفربول؟

"سبوع" كيان محمد صلاح فى نجريج أم ليفربول؟

هيئة الاستعلامات: 10 قمم عالمية بـ4 قارات دافع فيها الرئيس عن حق أفريقيا فى السلام والتنمية

هيئة الاستعلامات: 10 قمم عالمية بـ4 قارات دافع فيها الرئيس عن حق أفريقيا فى السلام والتنمية

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى: السيسى قام بعمل عظيم خلال رئاسته للاتحاد

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى: السيسى قام بعمل عظيم خلال رئاسته للاتحاد

كريم حسن شحاتة: مستمر فى عملى بقناة الزمالك ولم يخطرنى أحد برحيلى

كريم حسن شحاتة: مستمر فى عملى بقناة الزمالك ولم يخطرنى أحد برحيلى

ليلة كبار أوروبا.. عودة ريال مدريد وبرشلونة لسباق الدورى الإسبانى بعد صدمة الكأس.. ديربى مثير بين الإنتر وميلان.. وشكوك حول مشاركة إبراهيموفيتش.. قمة ألمانية بين البايرن ولايبزيج.. ومانشستر سيتى يستضيف وست هام

ليلة كبار أوروبا.. عودة ريال مدريد وبرشلونة لسباق الدورى الإسبانى بعد صدمة الكأس.. ديربى مثير بين الإنتر وميلان.. وشكوك حول مشاركة إبراهيموفيتش.. قمة ألمانية بين البايرن ولايبزيج.. ومانشستر سيتى يستضيف وست هام

شاهد فى دقيقة.. كشف حساب مواجهات الزمالك والإسماعيلى قبل الصدام رقم 106

شاهد فى دقيقة.. كشف حساب مواجهات الزمالك والإسماعيلى قبل الصدام رقم 106

الإدارية العليا تفصل مدرسا بالإسكندرية تحرش بـ120 تلميذة بالسادس الابتدائى

الإدارية العليا تفصل مدرسا بالإسكندرية تحرش بـ120 تلميذة بالسادس الابتدائى

كثافات مرورية بمحور صفط اللبن بسبب زيادة الأحمال وعودة المدارس.. فيديو

كثافات مرورية بمحور صفط اللبن بسبب زيادة الأحمال وعودة المدارس.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة