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الحكومة اليمنية: تصعيد الحوثى ينسف كل جهود السلام الأممية

الأحد، 09 فبراير 2020 06:14 م
الحكومة اليمنية: تصعيد الحوثى ينسف كل جهود السلام الأممية الحوثيون
أ ش أ

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أبلغت الحكومة اليمنية الشرعية ، الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، اليوم الأحد، أن استمرار تصعيد ميليشيا الحوثي الانقلابية يُهدد بنسف كل جهود السلام الأممية وحذّرت من استمرار استغلال ميليشيا الحوثي لالتزام الحكومة الشرعية باتفاق الحديدة والتهدئة، "لتغذية حربها العبثية".جاء ذلك على لسان وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، أثناء لقائه مجموعة سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن المعتمدين لدى اليمن.

واستعرض الحضرمي، وفقا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية، تطورات تصعيد ميليشيات الحوثي الأخير في كل من الجوف ونهم ومأرب واستهدافها لمناطق المدنيين الآمنة بما فيها مخيم النازحين والمستشفيات في مأرب والجوف، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

ولفت وزير الخارجية اليمني إلى سلسلة انتهاكات حوثية أخرى، من سرقة وعرقلة للعمل الإنساني واستمرار رفض معالجة وضع خزان "صافر" العائم في رأس عيسى، مشددا على أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي ومجلس الأمن بمسؤولياته للضغط على ميليشيا الحوثي لإيقاف ممارساتها بحق المنظمات الدولية والعاملين في المجال الإنساني.

وطالب بتحديد القيادات الحوثية المسؤولة عن تلك الانتهاكات وعن عرقلة معالجة وضع خزان "صافر" وعن عرقلة اتخاذ التدابير والإجراءات من قبل مجلس الأمن الكفيلة بردعهم للتخفيف من معاناة المواطنين اليمنيين ولتفادي كارثة بيئية خطيرة لا يحمد عقباها.

وفيما يتعلق بتنفيذ "اتفاق الرياض" الموقع بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، أكد وزير الخارجية اليمني التزام الحكومة بكل ما عليها من خطوات.

بدورهم، أعرب سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن عن خطورة التصعيد الأخير في نهم والجوف ومأرب والذي تسبب في سقوط الكثير من الضحايا، وانعكاساته السلبية على مساعي السلام. وأكدوا على أهمية إيقاف التصعيد واتخاذ جميع التدابير اللازمة للعودة إلى مسار السلام الأممي.

 

 


اليمن

الحوثيين

ميليشيا الحوثى

مجلس الامن

الحكومة اليمنية

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