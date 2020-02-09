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الجيش اليمنى يصد هجوما لمليشيا الحوثى ومقتل 8 منهم بمدينة "تعز"

الأحد، 09 فبراير 2020 08:47 ص
الجيش اليمنى يصد هجوما لمليشيا الحوثى ومقتل 8 منهم بمدينة "تعز" مليشيات الحوثى
كتب كامل كامل

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لقى ثمانية من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم وجرح آخرين مساء اليوم خلال مواجهات مع قوات الجيش الوطني غربي مدينة تعز.

وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أكد مصدر عسكرى أن قوات الجيش تمكنت من صد هجوم للمليشيا في جبهة الصياحي، بعد مواجهات عنيفة أدت الى مقتل ثمانية من الحوثيين وإصابة آخرين .

ولا زالت تداعيات مقتل زعيم تنظيم القاعدة فى شبه الجزيرة العربية، قاسم الريمى، خلال عملية قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية فى اليمن مستمرة، فى الوقت الذى يحقق فيه الجيش اليمنى انتصاراته على مليشيات الحوثيين، حيث ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية، أن الجيش اليمنى أعلن إسقاط طائرة مُسيرة تابعة لمليشيات الحوثيين، فى محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

وقالت الوكالة الروسية، إن وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" نقلت عن قائد لواء (حرب1) في الجيش اليمني العميد محمد الغنيمي، تأكيده أن الدفاعات الأرضية للجيش الوطني تمكنت من إسقاط طائرة مُسيرة للحوثيين بعد رصدها من أجهزة الاستطلاع، أثناء محاولتها الاقتراب ومهاجمة مواقع تتمركز فيها قوات الجيش في مديرية الصفراء بشمال شرق صعدة، موضحا أنه بعد تجميع أجزاء الطائرة تبين أنها صناعة إيرانية.

 

وأشارت الوكالة الروسية، إلى أن الجيش اليمنى، أعلن أيضا السيطرة على مواقع فى مواجهات مع جماعة الحوثيين، في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

 

فيما كشفت شبكة سكاى نيوز الإخبارية، أبرز المعلومات عن قاسم الريمى زعيم تنظيم القاعدة فى شبه الجزيرة العربية، الذى أعلنت واشنطن مقتله فى اليمن، قائلة إن قاسم الريمى ولد في يونيو 1978 باليمن، وتشير تقارير إلى انضمامه لتنظيم "القاعدة" الإرهابى، وهو فى سن الخامسة عشر من عمره.

 


اليمن

الحوثيين

الجيش اليمنى

مليشيات الحوثى

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