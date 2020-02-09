سوبر كورة
Ads
الأحد، 09 فبراير 2020 01:30 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وأجنبية

الأحد، 09 فبراير 2020 12:47 م
البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وأجنبية البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 14127 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 1941 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 16281 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 5265 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.56% ليصل مستوى 1281 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 1408 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 532 نقطة.
 
وفى سياق متصل قررت إدارة البورصة المصرية، إلغاء جميع العمليات المنفذة على الورقة المالية الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)  خلال جلسة تداول الخميس، وتعديل سعر فتح لجلسة اليوم، ليصبح 14.100 جنيه / للسهم، وإيقاف الورقة المالية والغاء كافة العروض والطلبات المسجلة خلال جلسة اليوم، وإعادة التعامل فور الإلغاء.
 
فيما سيطرت تعاملات الشراء على تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، إذ اشترى مجلس إدارة شركات المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، أكتوبر فارما، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، راية لخدمات مراكز الاتصالات، بعدد 1120 سهم، 570 سهم، 303.2 ألف سهم، 3500 سهم، على التوالى، كما اشترى مساهم رئيسى بشركات مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن مصر الوسطى، مطاحن وسط وغرب الدلتا، مطاحن ومخابز الإسكندرية، 1450 سهم، 49 سهم، 7334 سهم، على التوالى.
 
فيما باعت إدارة البنك التجارى الدولى 1000 سهم، وباع مساهم رئيسى بشركة البدر للبلاستيك 200 ألف سهم.

اخبار البورصة المصرية

البورصة المصرية

البورصة

اخبار الاقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار مصر اليوم .. انطلاق قمة الاتحاد الأفريقى برئاسة السيسى

أخبار مصر اليوم .. انطلاق قمة الاتحاد الأفريقى برئاسة السيسى

السيسى يدعو لقمة بالقاهرة لبحث إنشاء قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب

السيسى يدعو لقمة بالقاهرة لبحث إنشاء قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب

سوبر كورة.. إبراهيم نور الدين يتهم 4 لاعبين ببيراميدز بمحاولة الاعتداء عليه

سوبر كورة.. إبراهيم نور الدين يتهم 4 لاعبين ببيراميدز بمحاولة الاعتداء عليه

"سبوع" كيان محمد صلاح فى نجريج أم ليفربول؟

"سبوع" كيان محمد صلاح فى نجريج أم ليفربول؟

هيئة الاستعلامات: 10 قمم عالمية بـ4 قارات دافع فيها الرئيس عن حق أفريقيا فى السلام والتنمية

هيئة الاستعلامات: 10 قمم عالمية بـ4 قارات دافع فيها الرئيس عن حق أفريقيا فى السلام والتنمية

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى: السيسى قام بعمل عظيم خلال رئاسته للاتحاد

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى: السيسى قام بعمل عظيم خلال رئاسته للاتحاد

كريم حسن شحاتة: مستمر فى عملى بقناة الزمالك ولم يخطرنى أحد برحيلى

كريم حسن شحاتة: مستمر فى عملى بقناة الزمالك ولم يخطرنى أحد برحيلى

ليلة كبار أوروبا.. عودة ريال مدريد وبرشلونة لسباق الدورى الإسبانى بعد صدمة الكأس.. ديربى مثير بين الإنتر وميلان.. وشكوك حول مشاركة إبراهيموفيتش.. قمة ألمانية بين البايرن ولايبزيج.. ومانشستر سيتى يستضيف وست هام

ليلة كبار أوروبا.. عودة ريال مدريد وبرشلونة لسباق الدورى الإسبانى بعد صدمة الكأس.. ديربى مثير بين الإنتر وميلان.. وشكوك حول مشاركة إبراهيموفيتش.. قمة ألمانية بين البايرن ولايبزيج.. ومانشستر سيتى يستضيف وست هام

شاهد فى دقيقة.. كشف حساب مواجهات الزمالك والإسماعيلى قبل الصدام رقم 106

شاهد فى دقيقة.. كشف حساب مواجهات الزمالك والإسماعيلى قبل الصدام رقم 106

الإدارية العليا تفصل مدرسا بالإسكندرية تحرش بـ120 تلميذة بالسادس الابتدائى

الإدارية العليا تفصل مدرسا بالإسكندرية تحرش بـ120 تلميذة بالسادس الابتدائى

كثافات مرورية بمحور صفط اللبن بسبب زيادة الأحمال وعودة المدارس.. فيديو

كثافات مرورية بمحور صفط اللبن بسبب زيادة الأحمال وعودة المدارس.. فيديو

97% من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة البلطجة داخل المدارس والجامعات

97% من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة البلطجة داخل المدارس والجامعات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة