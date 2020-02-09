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الإسكان: الانتهاء من تنفيذ 816 وحدة بـ"‬‪JANNA‬‫" للإسكان الفاخر بمدينة العبور‬

الأحد، 09 فبراير 2020 11:02 ص
الإسكان: الانتهاء من تنفيذ 816 وحدة بـ"‬‪JANNA‬‫" للإسكان الفاخر بمدينة العبور‬ المدن الجديدة
‫كتب أحمد حسن ‬

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أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم الانتهاء من تنفيذ 816 وحدة (34 عمارة) بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر بمدينة العبور، موضحاً أنه تم الاستلام الابتدائى لـ 30 عمارة بالمشروع، وجارٍ استلام 4 عمارات أخرى بالمشروع.‬
 
‫وأضاف الدكتور عاصم الجزار، أنه تم وجارٍ تسليم عددٍ من الوحدات للفائزين بها بالمشروع، كاملة التشطيب، متضمنة تنسيق الموقع العام، مشيراً إلى أن ذلك يأتى فى إطار تسليم الوحدات لمستحقيها كاملة المرافق والخدمات وبجودة عالية فى التنفيذ.‬
وأشار الدكتور عاصم الجزار إلى أنه جارٍ تطوير المحور الغربي لمدينة العبور بطول 9.5 كم بتكلفة تقدر بحوالى 135 مليون جنيه، من مدخل المدينة بطريق  (مصر – الإسماعيلية) الصحراوى وحتى طريق بلبيس، بنسبة إنجاز بلغت نحو 40%، لتحقيق السيولة المرورية، وتوفير سبل الراحة لسكان المدينة والمترددين عليها.‬
ومن جانبه قال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه جارٍ تنفيذ 126 عمارة "عمارات السلام" لأهالي المناطق غير الآمنة بتكلفة تقدر بحوالى 1.2 مليار جنيه، وبنسبة إنجاز بلغت نحو 60%، كما تم البدء فى تنفيذ أعمال المرافق والطرق للعمارات.‬
وأضاف المهندس أحمد عمران، أنه جارٍ تنفيذ مركز شباب الحي الثالث علي مساحة 15 فدانا، وبنسبة إنجاز بلغت نحو 87%، وجارٍ تنفيذ المستشفي العام بمنطقة التبة بين الحيين الثالث والثامن، بتكلفة تقدر بنحو 259 مليون جنيه. ‬
 
‫وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ موقف إقليمى على مساحة(30700م2) بالحي الترفيهى، بتكلفة حوالى 26 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من تنفيذ نفقى مشاة بمحور العبور الرئيسي بأسلوب الدفع النفقى بتكلُفة بلغت حوالى 20 مليون جنيه، النفق الأول عند مدخل المنطقة الصناعية أ بطول 55م، والنفق الثانى عند منطقة الإسكان الفاخر بالحى السادس بطول 86م، ويبلغ القطر الداخلى للنفقين 3.2م، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ قسم شرطة على مساحة (9761م2) بالمحلية الـ12 بالحى التاسع، حيث يتكون المشروع من(مبني القسم - مبني استراحة الضباط - مبنى عنبر الجنود - الأسوار وأبراج الحراسة).‬
وأضاف: تم تنفيذ وتشغيل  مبني محكمة العبور على مساحة   (4433م2)  بالمحلية الـ 12 بالحي الأول، حيث يتكون المبنى من دور (أرضى +  أول)، وكذا الانتهاء من تنفيذ مبنى النيابة الإدارية على مساحة (2975م2)  بالحي الترفيهى.‬

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه العبور

مشروع حنه

شقق وزاره الاسكان

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