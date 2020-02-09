اطمن على نفسك.. فحوصات طبية تحتاجها للوقاية من الأمراض

كتبت فاطمة خليل

ربما سمعت عن فحوصات طبية وقائية، وهذه الفحوصات تُعرف باسم الاختبارات التي تبحث عن الأمراض قبل ظهور الأعراض، فيما يتعلق بالأمراض التي لا تظهر فيها علامات التحذير غالبًا، يمكن أن تكون الفحوصات الصحية الوقائية فعالة جدًا في تقديم نظرة ثاقبة حول خطر المرض المبكر حتى تتمكن من اتخاذ خطوات استباقية مع طبيبك للوقاية من الأمراض المزمنة، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أبرز الفحوصات التي تحتاجها للوقاية من الأمراض، وفقاً لموقع " lifelinescreening".



تحاليل طبية

وأبرز الفحوصات الطبية التي تحتاجها للوقاية من الأمراض تشمل ما يلى:

-ضغط الدم المرتفع.

- نسبة الدهون.

-سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم عند النساء.

-سرطان القولون والمستقيم.

داء السكري من النوع الثانى.

-هشاشة العظام.

-البدانة.

-سرطان البروستاتا عند الرجال.

-نقص هرمون التستوستيرون.

-مرض القلب.

-مرض الشريان السباتي.

-الرجفان الأذيني.

-سرطان الرئة.

-تمدد الأوعية الدموية الأبهري البطني.

الفحوصات الصحية الوقائية مهمة لعدة أسباب، الأول هو أنه إذا كنت معرضًا لخطر كبير بسبب مرض لا تظهر فيه علامات تحذير قليلة أو معدومة، فيمكن للفحوصات أن توضح مخاطرك للأمراض المزمنة حتى تتمكن من اتخاذ خطوات استباقية تجاه الوقاية من الأمراض المزمنة أو تأخيرها أو تخفيفها.

وعلى سبيل المثال، تُعرف السكتة الدماغية غالبًا باسم "القاتل الصامت" لأنه غالبًا ما لا تظهر عليه أي أعراض، لكن فحص الشريان السباتي يمكن أن يساعد في تحديد خطر إصابة الشخص بسكتة دماغية.

كيف تعرف إذا كانت الفحوصات الصحية الوقائية مناسبة لك؟



يجب أن يكون لديك واحد من الفحوصات الصحية الوقائية المذكورة أعلاه، وهناك العديد من العوامل التي يجب مراعاتها قبل اتخاذ القرار، لمعرفتها احصل على إجابات للأسئلة التالية:

-لماذا تحتاج هذا الاختبار؟ ماذا سوف تظهر عن صحتك؟

-ماذا تحتاج إلى القيام به للتحضير للفحص؟

-ما هي الخطوات التي ينطوي عليها الفحص الصحي الوقائي؟

-هل هناك أي أضرار أو آثار جانبية قد تنجم عن الاختبار؟

-ماذا ستعرف بعد الاختبار؟

-الفحوصات الصحية الوقائية مهمة لأنها تتيح لك أن تحافظ على صحتك، حيث إنها تسمح لك باكتشاف الأمراض التي قد تظهر بشكل غير متوقع وبالتالى يمكن علاجها بشكل أسرع وأفضل.