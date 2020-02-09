ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بـ"كورونا" فى ماليزيا إلى 16 حالة

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ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد فى ماليزيا إلى 16 حالة، وذلك وفقا لما أعلنته وسائل إعلام رسمية فى البلاد. وذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية اليوم الأحد أن الإصابات بينها 12 حالة لرعايا صينيين و4 فقط لمواطنين ماليزيين. وكانت ماليزيا قد أعلنت أمس الأول (الجمعة) أنها ستمدد الحظر المؤقت المفروض على السفر من إقليم "هوبى" ليشمل جميع المقاطعات فى الصين، وذلك وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الحكومية بالبلاد.

وقالت الحكومة فى وقت سابق إنها ستتخذ الترتيبات اللازمة لإعادة 212 من موظفى السفارة والقنصلية الماليزية فى الصين بالإضافة إلى 34 من مواطنيها الذين يتواجدون حاليا فى مدينة "ووهان".

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التى تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

وفى السياق نفسه، ارتفع عدد الوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا القاتل على مستوى العالم إلى 805 أشخاص متجاوزا في شهرين عدد الوفيات التي تسبب بها فيروس سارس، وتجاوزت حالات الإصابة المؤكدة في الصين وحدها 36 ألفا و600 شخص في أقل من شهرين بعد أن ظهر في مدينة ووهان في أواخر ديسمبر الماضي.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن فيروس سارس، الذي انتشر بين عامي 2002 و2003، كان قد تسبب في وفاة 774 شخصا وأصاب 8100 آخرين في 26 دولة خلال ثمانية أشهر، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، وكان 45 بالمئة من إجمالي المصابين بسارس في الصين.

قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين صباح الأحد إن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا فى بر الصين الرئيسى وصل إلى 811 حالة بانتهاء يوم السبت ، بزيادة 89 حالة عن اليوم السابق. وأعلن إقليم هوبى بؤرة تفشى الفيروس عن 81 حالة وفاة يوم السبت، وفى أنحاء بر الصين الرئيسى كانت هناك 2656 حالة إصابة جديدة مؤكدة يوم السبت ليصل إجمالى عدد المصابين حتى الآن إلى 37198 حالة.